女團XiX表演驚變三缺一！繼六變四後為一原因再走一個
女團XiX三缺一表演
由Eric Kwok郭偉亮擔任經理人的女團XiX，團名原本取自Six的諧音，是個六人女團，但先後減員令XiX變成四人組合，然而，在港姐騷上，Kiele未能與其他成員一同現身，只有三位成員參與演出。
Kiele暫別XiX去美國升學
Eric Kwok曾透露，Kiele將前往美國升學，只能在大時大節返回香港工作。Kiele也是曾拍片表示XiX整個團隊都是她在香港第二個家及家人，她坦言很擔心跟隊友們分開，正努力學習廣東話的她，更搞笑承諾回來的時候，會講大量粗口。
每年仍出兩至三首歌曲
儘管成員變動，Eric Kwok宣布XiX將繼續推出新歌，並計劃每年發布兩至三首歌曲，而Kiele將會在假期回港，參與工作和錄音。他更透露會開放邀請多1-2位成員加入，以填補目前的缺口。
Eric Kwok踢走Vici一身輕大爆Vici家長過份干預
Eric Kwok早前在記者會上澄清Vici是被踢走而非退團，更大爆主因係佢嘅家人過份干預，並坦言現在有雨過天晴嘅感覺：「就好似個天陰天行雷閃電落好多雨，落咗六七八個月，忽然之間今日晴天個感覺，我終於覺得我哋有運行啦！」
即睇XiX六位前任及現任成員家底背景介紹：
XiX成員｜17歲Kiele 美國出生
17歲的鄧曉殷（Kiele）在美國出世就讀香港國際學校，自小便已學習唱歌及跳舞，11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。現時坐擁 ABRSM Piano 5 級、RAD Ballet 8 級資格及 7 年大提琴拉奏經驗的 Kiele，曾參與《Lang Lang Live in HK朗朗音樂會》、音樂劇《貝隆夫人》香港站和以大提琴手演奏樂曲《獅子山下》並手刷新「最大型弦樂合奏」健力士世界紀錄。閒來更會寫詩及參 加划艇比賽等，又是一名全能學生。
XiX成員｜15歲Charlotte名校出身
15歲繆昀希（Charlotte）就讀於名校聖士提反女子中學，雖然在XiX中年紀最細，但演出及比賽經驗相當豐富，不但4歲時已代表香港飛赴韓國參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳 舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項。音樂造詣方面，除擁有超過9年學唱歌經驗的Charlotte，擁有 ABRSM Singing 5 級（Distinction）及 ABRSM Music Theory 5 級（Merit）實力，7歲時便曾和肥媽一起合唱《上海灘》，因為表現淡定和中氣十足的歌喉而被肥媽讚不絕口。
XiX成員｜17歲Crystal 曾於外國Busking
17歲良玳瑩（Crystal）原名梁善知，在名校培正中學就讀，自8歲開始便參加不同的歌唱比賽，獲得獎項至少 14 個，當中五項更是冠軍，9歲時她更曾在《馬鞍山盃流行曲歌唱比賽2016》決賽，並取得優異獎。她在《聲夢JUNIOR》中因為唱跳譚詠麟的《愛情陷阱》而獲得致好評，並且打入四強，成功以XiX出道。為了增加實戰經驗，Crystal 更曾於外國唐人街體驗 Busking，勇氣十足。
XiX成員｜16歲Caitlin 有個猛料爸爸
有「JUNIOR 杜麗莎」之稱的楊秉頤（Caitlin）就讀於聖保羅男女中學，三、四歲便開始學習聲樂、小提琴、鋼琴及芭蕾舞，是「香港歌劇院」、「香港演藝學院」和聖保羅男女中學附屬小學合唱團學員，又是小學的管弦樂隊成員，從小便參加多個比賽，共獲得過19次個人比賽冠軍。她住在複式單位中，除了有足夠位置放下聖誕樹，更有天台可以讓一家BBQ。
原來Caitlin有一個猛料爸爸，父親楊文鈞是台灣一間金融控股公司的副董事長，據聞年薪逾千萬港幣。他是美國麻省理工學院理學士畢業，後來又修讀機械工程理學碩士，之後又在美國哈佛大學修讀企管碩士。他又曾任職星展銀行和高盛證券的董事總經理及掌理投資業務，並派駐紐約與香港。其後加入中華開發金控集團，擔任過總經理、中華開發工業銀行總經理暨中華開發資本國際董事長、中華開發金控董事兼任中華開發資本董事。
前XiX成員｜17歲Vici 曾奪 「最上鏡獎」
莊殷玥（Vici）2021年才正式開始學唱歌的Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少12個獎項《超新星歌唱比賽》「青少年組冠軍」、《擁抱愛歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「最上鏡獎」、《TKO歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「台風獎」、《鵬程杯歌唱比賽》「中學組冠軍」、《真音樂歌唱比賽》「公開組季軍」，並入圍《中學大專歌唱比賽》公開組五強。Vici 更是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中 勇奪至少 6 個獎項，動靜皆宜。
前XiX隊長｜17歲Aster 屋企見海景
劉芷君（Aster）曾是女團XiX隊長，後退出及簽無綫作獨立發展。其實她八歲已是香港藝術體操港隊運動員，12歲已經是全港藝術體操分齡賽初級B組繩操、球操、棒操項目及個人全能冠軍。14歲開始便參加歌唱比賽，曾參加多個公開歌唱比賽並獲得多個獎項。她經常在社交平台上上載自己一些做體操的照片，意外曝光她面向維港海景無敵的屋企。