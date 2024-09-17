女團XiX表演驚變三缺一！繼六變四後為一原因再走一個

女團XiX在上月踢走莊殷玥（Vici）後，從五人組合變為四人，成員包括良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）。但在日前《2024香港小姐競選決賽》中，XiX卻只得三人出席表演，引發眾多粉絲和觀眾的好奇！

