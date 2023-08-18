重溫7大TVB職場女強人經典角色！陳慧珊被封為「女強人天花板」

48歲佘詩曼回巢拍攝新劇《NEWS新聞女王》飾演新聞界職場女強人，劇集剛開拍已經引起網民熱議。TVB多年來拍攝不少以職場為主題的經典劇集，當中亦塑造了多個深受觀眾喜愛的經典職場女強人角色。以下就帶大家一起重溫7大TVB職場女強人經典角色！