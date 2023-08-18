重溫7大TVB職場女強人經典角色！陳慧珊被封為「女強人天花板」
重溫7大TVB職場女強人經典角色
1.《鑑證實錄》（1997年）：陳慧珊被封為「女強人天花板」
陳慧珊出道前已經擔任過明珠台節目主持和記者，渾身散發出知性美，因此出道後亦經常飾演各種專業人士角色。要數陳慧珊最深入民心的角色，就一定是在《鑑證實錄》中飾演堅強獨立的女法醫「聶寶言」。陳慧珊在劇中經常身穿套裝，再加上一副金絲眼鏡，完美演活「女強人天花板」女法醫一角。
2.《烈火雄心》（1998年）：關詠荷演活女消防隊長一角
關詠荷在《烈火雄心》飾演女消防隊長一角，雖然劇中關詠荷一開始只是一心想做賢妻良母的普通OL，但為了還債而投考見習消防隊長。關詠荷在劇中演活一名新晉女消防員，如何在以男性為中心的職場舞台中成功得到認同，成為當時不少女生心目中的學習對象！
3.《壹號皇庭IV》（1995年）：宣萱演法律界天之驕女
《壹號皇庭》播出當時深受觀眾喜愛，總共開拍5輯，捧紅了多個演員，其中包括在第4輯飾演大律師「程若暉」的宣萱。宣萱在劇中飾演的角色完美演繹女強人，工作方面就講原則、不向現實低頭，但私下就幽默之餘又夠善解人意，愛情方面不會拖泥帶水、敢愛敢恨，令宣萱成功憑如此討好的角色一炮而紅！
4.《刑事偵緝檔案》（1995年）：郭可盈演記者正義感十足
同年開播的《刑事偵緝檔案》亦深受觀眾歡迎，連續開拍三輯，其中郭可盈在劇中飾演正義感十足的時事雜誌記者「高婕」。郭可盈在劇中正義凜然、勇於為受害者發聲，角色人設已經夠討好，加上當時郭可盈五官標致、青春無敵，成為TVB元祖仙氣女神之一。
5.《妙手仁心》（1998年）：蔡少芬打破醫生刻板形象
蔡少芬經常飾演大顛大肺的角色，其中在《妙手仁心》中飾演的急症室醫生「Jackie」，雖然平時性格爽朗，但一換上醫師袍就認真謹慎！因為角色人設新鮮獨特，深受當時觀眾的追捧，為蔡少芬的事業再創高峰。
6.《愛·回家之開心速遞》（2012年）：林淑敏「大小姐」搞笑之餘有氣勢
一講到愛回家，相信大多觀眾都會聯想到林淑敏所飾演的巴辣「大小姐」。雖然大小姐一角巴辣加毒舌，與一般「女強人」形象可能有些區別，不過劇中不少劇情都充分展現出身為「接龍集團」CEO的「大小姐」，擁有超班的應變能力和處事能力，令巴辣的「大小姐」一角深受觀眾喜愛。2018年，林淑敏終憑《愛‧回家之開心速遞》大小姐一角奪得「最佳女配角」。
7.《那些我愛過的人》（2020年）：陳自瑤演女強人崇尚戀愛自由
陳自瑤在2020年TVB劇集《那些我愛過的人》入面飾演男友多多、崇尚戀愛自由的女強人「錢莉媛」。在劇中亦為了好友方醫生（連詩雅飾）出頭，擊退狐狸精。陳自瑤在劇中所飾演的角色在愛情方面敢愛敢恨、對朋友又真心有義氣，獲不少觀眾讚好！
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