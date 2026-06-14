女法醫解密｜內地收視奪冠！網民激讚「千燕莞語CP」：看完垂直入坑！

古裝探案劇《女法醫解密》即將在翡翠台播出，該劇在內地早已掀起熱潮，不但收視與口碑雙豐收，更屢次登上多個電視劇集排行榜冠軍寶座！劇中李蘭迪與敖瑞鵬的組合火花四濺，被網民封為「千燕莞語CP」，究竟這對CP有何魅力，能讓內地觀眾一看再看？