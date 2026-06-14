女法醫解密｜內地收視奪冠！網民激讚「千燕莞語CP」：看完垂直入坑！
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古裝探案劇《女法醫解密》即將在翡翠台播出，該劇在內地早已掀起熱潮，不但收視與口碑雙豐收，更屢次登上多個電視劇集排行榜冠軍寶座！劇中李蘭迪與敖瑞鵬的組合火花四濺，被網民封為「千燕莞語CP」，究竟這對CP有何魅力，能讓內地觀眾一看再看？
橫掃內地排行榜！《女法醫解密》登頂收視冠軍
《女法醫解密》憑藉其充滿中式恐怖元素的單元探案手法，以及緊湊的劇情，在內地播出後獲得巨大成功。劇集播出期間，收視勢如破竹，屢登內地多個權威榜單的冠軍位置，當中包括「貓眼網絡劇有效播放榜冠軍」，更榮登「2025燈塔年度榜單網劇正片播放量冠軍」，足以證明其驚人的熱度與觀眾喜愛程度，成為去年的現象級網劇之一。
李蘭迪敖瑞鵬獲封「千燕莞語CP」 火花四濺
除了劇情引人入勝，男女主角李蘭迪和敖瑞鵬之間的化學反應更是劇集的一大看點。兩人在劇中從互相試探到聯手破案，關係層層遞進，充滿張力。他們出色的演繹讓觀眾完全投入，更被網民熱情地封為「千燕莞語CP」，對兩人的組合有讚無彈，認為他們無論在外型還是演技上都極為合襯，成功俘虜大批CP粉絲。
網民洗版式激讚：男女主CP真太強了！
劇集在內地的好評如潮，網民在各大社交平台洗版式留言力推，對劇集給予極高評價。不少留言都集中稱讚男女主角的強大CP感：「男女主 CP 真的太強了」、「看完第一遍垂直入坑」。同時，女主角的獨立形象亦備受讚賞：「女主不是戀愛腦認真搞事業又美演技又好」。劇集整體質素也獲得肯定：「劇情緊湊全員演技在線還養眼」。更有觀眾表示一看再看，完全停不下來：「我看了好幾遍」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期