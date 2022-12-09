女法醫JD｜Twins相隔十年合體拍劇 孖張孝全玩解剖、12月12首播！
《女法醫JD》Twins相隔十年孖住做女主角
劇集以單元型式講述女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾演）因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，無論何時何地均不由自主地接收大量資訊，雖然不勝其煩，但同時亦憑藉這些資訊加上在「死因解碼研究所」的遭遇為線索，協助警方屢破詭異案件，解開懸案謎題，同時藉機查探父親舊日案件的真相。期間與神秘女子小美（鍾欣潼飾演）、熱血探員劉志明（張孝全飾演）展開一幕幕驚心動魄的驚歷。
Sa、嬌相隔十年再度合作新劇消息一出，立即登上各大社交平台的熱搜榜，同時亦迅速引爆網民熱議，紛紛於二人的社交平台留言，「終於等到啦！」、「期待太耐！」、「好激動呀！終於睇到Twins作品！」表示迫不及待想看到新劇播出。除了Sa、嬌，仲有久久未有拍劇的Kenny關智斌飾演重要角色之一！
《女法醫JD》角色介紹
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！