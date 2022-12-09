女法醫JD｜Twins相隔十年合體拍劇 孖張孝全玩解剖、12月12首播！

懸疑探案網劇《女法醫JD》由企鵝影視、英皇娛樂聯合出品，Twins相隔十年合體拍劇，阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鐘欣潼）、張孝全、關智斌（Kenny）、麥亨利、陳家樂、何珮瑜（Jeana）、陶大宇、陳國邦及陸駿光主演，正式宣佈十二月十二日晚上六時於騰訊視頻、愛奇藝全網首播！