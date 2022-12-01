女王的密令

女王的密令｜樂小姐欽點麥美恩吳若希做星級經理人！8位型男起底

最新娛聞
PY

廣告

由樂易玲監制的全新選秀真人騷《女王的密令》將於myTV Gold獨家上架，共十集，講述「女王」樂小姐委任麥美恩（Mayanne）和吳若希（Jinny）擔任星級經理人，兩人各自挑選四位男生，開展為期兩個月的密集式訓練，節目最後勝出者將獲得正式演出的機會！

女王的密令 「女王」樂小姐委任麥美恩Mayanne）和吳若希Jinny）擔任星級經理人
「女王」樂小姐委任麥美恩（Mayanne）和吳若希（Jinny）擔任星級經理人（圖片來源：TVB提供節目截圖）

《女王的密令》麥美恩吳若希聽到「全男班」非常振奮

面對全男班的節目嘉賓，盛女麥美恩與人妻吳若希收到樂小姐的「密令」後，當然非常振奮。吳若希更放話：「做經理人事小，先幫Mayanne找男朋友事大！」但現實總不如人意，得知仔仔們才擁有真正的選擇權，可以挑選心水的經理人後，兩人關係瞬
間火藥味十足，為了仔仔不顧昔日友情，反目成仇，上映一場爭仔大戰！

女王的密令 盛女麥美恩與人妻吳若希收到樂小姐的「密令」後，當然非常振奮
盛女麥美恩與人妻吳若希收到樂小姐的「密令」後，當然非常振奮（圖片來源：TVB提供節目截圖）

《女王的密令》一改搞笑風格 認真全力協助8位仔仔

兩位主持人火花十足，經理人與仔仔的相處也不容錯過。兩個月的密集式訓練裏，Mayanne 麥美恩及Jinny 吳若希一改平常輕鬆搞笑的一面，為全力協助8位仔仔，開始認真起來。吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷。而麥美恩更直言自己會很嚴格，「我不是來玩，我是來幫助你們的。」並分享自己入行多年的內心感悟： 「哪怕你覺得那不是一個機會，其實每一件事都是一個機會。」希望入行仔仔珍惜每一個機會，盡全力做到最好，才有可能被人看到。
兩位主持人的真情流露，與仔仔們滿腔熱忱，令節目更添溫馨。

女王的密令 兩個月的密集式訓練裏，Mayanne 麥美恩及Jinny 吳若希一改平常輕鬆搞笑的一面，為全力協助8位仔仔
兩個月的密集式訓練裏，Mayanne 麥美恩及Jinny 吳若希一改平常輕鬆搞笑的一面，為全力協助8位仔仔（圖片來源：TVB提供節目截圖）
女王的密令 吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷，而麥美恩更直言自己會很嚴格。
吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷，而麥美恩更直言自己會很嚴格。（圖片來源：TVB提供節目截圖）

《女王的密令》八位仔仔各有所長

節目中有八位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地。

女王的密令 節目中有八位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地
節目中有八位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地（圖片來源：TVB提供節目截圖）

1. Enson 劉頌鵬 – 曾經出演《欺詐劇團》廣受好評

女王的密令 Enson劉頌鵬曾經出演《欺詐劇團》廣受好評
Enson劉頌鵬曾經出演《欺詐劇團》廣受好評（圖片來源：[email protected]
女王的密令 Enson劉頌鵬早前都有出席TVB台慶
Enson劉頌鵬早前都有出席TVB台慶（圖片來源：[email protected]

2. Kenneth 莊肇浚 – 暖男自閉症治療師

女王的密令 以暖男形象示人的自閉症治療師Kenneth莊肇浚
以暖男形象示人的自閉症治療師Kenneth莊肇浚（圖片來源：[email protected]

3. Henry 陳力行 – 有翻版胡鴻鈞之稱

女王的密令 Henry陳力行有翻版胡鴻鈞之稱
Henry陳力行有翻版胡鴻鈞之稱（圖片來源：[email protected]
女王的密令 陳力行早前在台慶抽中獎
陳力行早前在台慶抽中獎（圖片來源：[email protected]

4. Peter 布柏軒 – 爆肌財務策劃師

女王的密令 肌肉亮相的財務策劃師Peter布柏軒
肌肉亮相的財務策劃師Peter布柏軒（圖片來源：[email protected]
女王的密令 肌肉亮相的財務策劃師Peter布柏軒
肌肉亮相的財務策劃師Peter布柏軒（圖片來源：[email protected]

5. Kyle 李爾晨 – 豐富幕前經驗的陽光型男

李爾晨參選過「2012 FACE UStar校花校草」入圍最後五強，亦係香港男子甲一排球員以及2016年國際先生香港代表。2019年加入邵氏，拍過ViuTV劇集《男排女將》、《瑪嘉烈與大衛「前度」特別篇》、《身後事務所》、《婚內情》，以及《娛樂風雲》，仲參與過舞台劇《金星撞火星》及電影《微交少女》。曾經同澳門小姐麥嘉欣拍拖，2019年底分手。李爾晨2020年8月成為無綫藝員。2022年為J2ers之一，參與J2台節目。

女王的密令
（圖片來源：IG＠kyleleeyisun）
女王的密令
（圖片來源：IG＠kyleleeyisun）

6. Jason 羅智誠 – 翻版丁子朗

女王的密令 Jason羅智誠確實與丁子朗有幾分相似
Jason羅智誠確實與丁子朗有幾分相似（圖片來源：[email protected]
女王的密令 Jason羅智誠被封「翻版丁子朗」
Jason羅智誠被封「翻版丁子朗」（圖片來源：[email protected]

7. Wilson 張智揚

外國回流且身手了得的模特兒、健身教練。

女王的密令 Wilson張智揚外國回流且身手了得
Wilson張智揚外國回流且身手了得（圖片來源：[email protected]_jcy）
女王的密令 Wilson張智揚任職模特兒、健身教練
Wilson張智揚任職模特兒、健身教練（圖片來源：[email protected]_jcy）

8. Solid

有「爆肌文青」之稱的健身教練

女王的密令 有「爆肌文青」之稱的健身教練Solid
有「爆肌文青」之稱的健身教練Solid（圖片來源：[email protected]

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

圖片來源：TVB提供節目截圖

讀者留言

熱門文章

 