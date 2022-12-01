女王的密令｜樂小姐欽點麥美恩吳若希做星級經理人！8位型男起底

由樂易玲監制的全新選秀真人騷《女王的密令》將於myTV Gold獨家上架，共十集，講述「女王」樂小姐委任麥美恩（Mayanne）和吳若希（Jinny）擔任星級經理人，兩人各自挑選四位男生，開展為期兩個月的密集式訓練，節目最後勝出者將獲得正式演出的機會！