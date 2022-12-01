女王的密令｜樂小姐欽點麥美恩吳若希做星級經理人！8位型男起底
《女王的密令》麥美恩吳若希聽到「全男班」非常振奮
面對全男班的節目嘉賓，盛女麥美恩與人妻吳若希收到樂小姐的「密令」後，當然非常振奮。吳若希更放話：「做經理人事小，先幫Mayanne找男朋友事大！」但現實總不如人意，得知仔仔們才擁有真正的選擇權，可以挑選心水的經理人後，兩人關係瞬
間火藥味十足，為了仔仔不顧昔日友情，反目成仇，上映一場爭仔大戰！
《女王的密令》一改搞笑風格 認真全力協助8位仔仔
兩位主持人火花十足，經理人與仔仔的相處也不容錯過。兩個月的密集式訓練裏，Mayanne 麥美恩及Jinny 吳若希一改平常輕鬆搞笑的一面，為全力協助8位仔仔，開始認真起來。吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷。而麥美恩更直言自己會很嚴格，「我不是來玩，我是來幫助你們的。」並分享自己入行多年的內心感悟： 「哪怕你覺得那不是一個機會，其實每一件事都是一個機會。」希望入行仔仔珍惜每一個機會，盡全力做到最好，才有可能被人看到。
兩位主持人的真情流露，與仔仔們滿腔熱忱，令節目更添溫馨。
《女王的密令》八位仔仔各有所長
節目中有八位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地。
1. Enson 劉頌鵬 – 曾經出演《欺詐劇團》廣受好評
2. Kenneth 莊肇浚 – 暖男自閉症治療師
3. Henry 陳力行 – 有翻版胡鴻鈞之稱
4. Peter 布柏軒 – 爆肌財務策劃師
5. Kyle 李爾晨 – 豐富幕前經驗的陽光型男
李爾晨參選過「2012 FACE UStar校花校草」入圍最後五強，亦係香港男子甲一排球員以及2016年國際先生香港代表。2019年加入邵氏，拍過ViuTV劇集《男排女將》、《瑪嘉烈與大衛「前度」特別篇》、《身後事務所》、《婚內情》，以及《娛樂風雲》，仲參與過舞台劇《金星撞火星》及電影《微交少女》。曾經同澳門小姐麥嘉欣拍拖，2019年底分手。李爾晨2020年8月成為無綫藝員。2022年為J2ers之一，參與J2台節目。
6. Jason 羅智誠 – 翻版丁子朗
7. Wilson 張智揚
外國回流且身手了得的模特兒、健身教練。
8. Solid
有「爆肌文青」之稱的健身教練
常見問題
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