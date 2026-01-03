女神玩轉嘉年華｜Matthew獸性大發射濕關嘉敏！女方反眼大叫：停呀

今晚（3日）播出的《女神玩轉嘉年華》上演驚人一幕！在《女神配對計劃》中配對失敗的黃家俊（Matthew）與關嘉敏（Carman）再次合體，Matthew竟對Carman瘋狂射水，更將她淋成「落湯雞」，女方全程反眼兼崩潰大叫停手，場面火爆！繼上次「MMA箍頸」約會後，Matthew再次「零憐香惜玉」，究竟兩人關係是情還是仇？