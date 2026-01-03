女神玩轉嘉年華｜Matthew獸性大發射濕關嘉敏！女方反眼大叫：停呀
Matthew獸性大發瘋狂掃射 關嘉敏慘變落湯雞
節目中，五對CP進行多個遊戲競技。在「瘋狂掃射海盜船」環節，Matthew一拿起水槍即「獸性大發」，完全無視Carman，像機關槍般向她瘋狂掃射，期間更發出「狙擊式咆吼」兼大叫好玩，令旁人側目。事後Carman忍不住反眼狠批：「我好似一個靶咁」。其後在「520 倒倒水」遊戲中，Matthew更揀選了出水量極高的淋花器皿，發動「瀑布式攻擊」將Carman從頭淋到落腳，令她瞬間變成「落湯雞」，雖然Carman一度做出「修行」手勢企圖冷靜，但最終仍不敵猛烈攻勢，連環大叫「停呀」，兩人互動似足一對歡喜冤家，火藥味極濃！
重溫MMA箍頸名場面 Matthew曾承諾為追女大改造
Matthew「零憐香惜玉」的形象可謂深入民心，早在《女神配對計劃》結局篇中，他憑藉極度搞笑的「MMA式箍頸約會」嚇窒Carman，該幕更成為節目經典名場面之一。當時Matthew為求成功追到女神，曾立志要徹底改變自己粗魯的作風，可惜來到《女神玩轉嘉年華》，其「瘋狂虐待基因」依然高漲，對Carman的連番攻擊，似乎將當日的承諾拋諸腦後。不過，在之後的食車厘子遊戲環節，Carman未開始已向Matthew張牙舞爪，似乎準備絕地大反擊，令人好奇她會如何「報復」。
GM冧爆Sophie甜蜜餵食 羅毓儀一句話氹掂林俊其
相比Matthew與Carman的火爆場面，另外兩對成功配對的CP則瘋狂放閃，甜度超標！「超甜CP」葉蒨文（Sophie）及曾展望（GM）在玩「幸福甜蜜食櫻桃」遊戲時，Sophie使出一招「緊抱GM」的冧功，完美演繹何謂「幸福甜蜜」，加上GM全程掛住的「冧笑」反應，畫面閃瞎全場。另一對CP羅毓儀（Yuki）及林俊其（Kris）則意外展現Yuki「Man爆」的女友力，玩海盜船時因Kris驚到尖叫，Yuki不斷貼心安撫；其後Yuki為報復被Kris淋濕，更以一句「我哋錫一啖吖」成功引誘Kris跌入陷阱，互動搞笑又甜蜜。
女神爆笑嘔血相放送 全員濕身大晒好身材
除了CP之間的火花，今集亦放送大量女神的爆笑慘樣！在「幸福甜蜜食櫻桃」環節，一眾女神食到滿面車厘子汁，猶如「嘔血」一樣，場面搞笑。而在倒水遊戲中，女神們個個慘變「落湯雞」，雖然狼狽，但濕身後亦意外大晒好身材，非常吸睛。節目更設有「心動時刻」小劇場，由GM與Sophie、Carman與Matthew分別上演浪漫短劇，想知道Carman最終會如何反擊Matthew？就要密切留意今晚八點翡翠台播出的《女神玩轉嘉年華》！