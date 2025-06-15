女神配對計劃第二集｜李芷晴揀年薪80萬金融分析師 羅毓儀爆喊選「翻版王浩信」
廣告
女神配對計劃第二集｜首集播出後受盡關注的葉蒨文Sophie及曾展望GM這一對，在第二集中亦會有不少甜蜜互動，絕對不容錯過。嚟到第二集，李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀開始進入狀態，各有收穫！
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜升溫 首輪地獄「三角枱約會」笑料百出！
女神配對計劃｜羅毓儀見到「朱Mic 2.0」心心眼
羅毓儀主動出擊，先同身高的1米88嘅犬系男孩做配對，呢位小鮮肉今年21歲，以普通話做自我介紹，佢原先心儀女神係葉蒨文，不過羅毓儀馬上邀佢入組，唔少網民都覺得呢位男生外表撞樣小薯茄成員朱柏熹（朱Mic）！不過由於名額只有3個，羅毓儀最後決定揀了「翻版王浩信」⋯⋯
女神配對計劃｜羅毓儀爆喊選「翻版王浩信」
今晚同樣有男藝人參戰，佢就係「翻版王浩信」林俊其！羅毓儀坦言私下同林俊其係好朋友，冇諗過對方會由「0到100」愛上了她，羅毓儀又指對方很了解自己，聽到林俊其表白時仲眼濕濕！不過，有網友指兩位都係演員出身，打情罵俏場面有啲似「做戲」。
女神配對計劃｜李芷晴揀年薪80萬金融分析師
李芷晴在第一集派好人卡畀周嘉全，成為全城熱話！來到今集，女神終於出手！揀嘅第一位男士背景幾猛料，外表撞樣劍神張家朗，佢任職金融分析師，年薪80萬！
女神配對計劃｜梁敏巧果斷要十優醫生、法律顧問
女神Maggie梁敏巧坦言見到Babyface係有進步到，但都係冇打開芳心，同Babyface情緣劃上句號⋯另一方面，梁敏巧偏好想要一啲好堅定，好有男子氣概嘅男人！最後Maggie分別揀了年薪過500萬嘅十優醫生、年薪過100萬嘅法律顧問同埋身高193嘅烏茲別克歌手！
一圖睇清女神配對結果：
-
《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期