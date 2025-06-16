女神配對計劃第2集｜Eddie富二代背景公開 曾參加造星94強止步 網民嫌1舉動唔討好

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《女神配對計劃》第2集劇透：首集播出後受盡關注的葉蒨文Sophie及曾展望GM這一對，在第二集中亦會有不少甜蜜互動，絕對不容錯過。事緣本周日一集除了有海選下半場，還會率先曝光配對成功後的首輪「約會」，每位女神都會獲得與自己3位心儀男士共晉晚餐的機會，不過她們不但要同一時間與3位男士進餐，製作組還將飯枱設計成三角形，意指被安排坐在中央位置的女神，整餐飯都會被三位男士重重包圍，認真抵死！

女神葉蒨文被三男包圍

在這輪第一位出場的Sophie，雖然全程落力搵話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充份展現不知所措面。不過當GM步入會場後，Sophie即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼：「Hello，曾展望！」GM亦識做地大讚Sophie：「好靚喎你今日！」豈料卻換來Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」另一位參賽者Eddie 表現似乎甚為不滿，沒有預料到節目有「同事」參賽！

女神配對計劃第2集 葉蒨文 《女神配對計劃 》第2集進度更新，葉蒨文除曾展望，其他兩位對象都有運動背景。（圖片來源：TVB）
《女神配對計劃 》第2集進度更新，葉蒨文除曾展望，其他兩位對象都有運動背景。（圖片來源：TVB）

「富二代」 Eddie林堡熙驚覺自己機會好微！

眼見Sophie與GM一嚟已旁若無人打情罵俏，到底Sophie組別另外兩名參加者會如何招架？ 在第1集以「12萬年薪」甚有談論度的閃避球推廣員Eddie 其實係開Benz的富二代，本來以為自己勝劵在握，點知遇上曾展望，全程以敵視態度掃射現場，未知他有何計策？！

女神配對計劃第2集 葉蒨文 富二代Eddie見到大家言談甚歡，表現失落 ： 「原來係同事！」（圖片來源：TVB）
富二代Eddie見到大家言談甚歡，表現失落 ： 「原來係同事！」（圖片來源：TVB）

林堡熙Eddie曾參加《全民造星V 》94強止步

其實29歲嘅Eddie 係香港男演員，做過香港閃避球代表隊成員。佢2021年25歲憑參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》而出名（同一輯節目仲有《中年好聲音3》參加者李創偉），2023年林堡熙亦入選ViuTV主辦嘅《全民造星V》，不過第一回合跌入復活區後復活失敗，喺94強止步。在TVB《女神配對計劃》第1集面試時，被Bob提問「12萬年薪」平時用甚麼代步，Eddie回應自己揸Benz，被森美推測係「富二代」。

女神配對計劃第2集 葉蒨文 在第1集面試時，被Bob提問「12萬年薪」平時用甚麼代步，Eddie回應自己揸Benz，被森美推測係「富二代」。（圖片來源：TVB）
在第1集面試時，被Bob提問「12萬年薪」平時用甚麼代步，Eddie回應自己揸Benz，被森美推測係「富二代」。（圖片來源：TVB）

Eddie被封戀綜常客 網民嫌1舉動唔討好

唔少網民睇完第2集，已經心水清發現Eddie曾經參加過ViuTV戀綜，可算係戀綜常客：「第一眼就認得佢，Vitv個show已經極吾討好，成日以為自己最好最勁，吾細心無大量既公子性格，要比一定另一個港隊好過佢，要加油。但講真GM真系最襯。」、「我記得viu呀女又戀黎，佢有d衰格，又參加又完全對莉莉姑無禮貌」、「 佢個樣….好似由細到大睇電視，演斯文敗類變態嗰啲。🙄 球證又係你足總又係你var又係你你玩曬啦」

女神配對計劃第2集 葉蒨文 除咗曾展望，其實葉蒨文選的另一位對象Eddie 亦都係有幕前經驗，不過佢就活躍於ViuTV，曾在另一戀愛綜藝《阿女又戀嚟》追求鍾慧冰（冰姐）個女，但未獲冰姐欣賞。（圖片來源：ViuTV）
除咗曾展望，其實葉蒨文選的另一位對象Eddie 亦都係有幕前經驗，不過佢就活躍於ViuTV，曾在另一戀愛綜藝《阿女又戀嚟》追求鍾慧冰（冰姐）個女，但未獲冰姐欣賞。（圖片來源：ViuTV）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 其實林堡熙Eddie 有喺2023年參選ViuTV主辦嘅《全民造星V》，不過第一回合跌入復活區後復活失敗，喺94強止步。（圖片來源：VIuTV）
其實林堡熙Eddie 有喺2023年參選ViuTV主辦嘅《全民造星V》，不過第一回合跌入復活區後復活失敗，喺94強止步。（圖片來源：VIuTV）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 林堡熙Eddie 唔係第一次參演戀愛綜藝，作為ViuTV節目 《阿女又戀嚟》的戀愛對象，Eddie一次又一次令「冰姐」個女Jeannie失望——跳社交舞零交流、組隊比賽行先一步唔等女伴，答錯問題又怪責對方、就連才藝表演都被批「無誠意」，今次參加《女神配對計劃》成功率相信都「危危乎」！ （圖片來源：ViuTV）
林堡熙Eddie 唔係第一次參演戀愛綜藝，作為ViuTV節目 《阿女又戀嚟》的戀愛對象，Eddie一次又一次令「冰姐」個女Jeannie失望——跳社交舞零交流、組隊比賽行先一步唔等女伴，答錯問題又怪責對方、就連才藝表演都被批「無誠意」，今次參加《女神配對計劃》成功率相信都「危危乎」！ （圖片來源：ViuTV）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

女神篇人氣比拼篇：葉蒨文短短四日成焦點

女神配對計劃》播出後，五位女神在Instagram上的關注度均有顯著提升，根據數據分析，葉蒨文（IG：sophieysm）無疑是最大贏家。從6月5日至6月12日，她的IG粉絲從184,769增長至189,141，短短四日內淨增4,372名followers，成為五位女神中增長最多的。葉蒨文在節目播出後仍然連日出Post分享心情，成功吸粉無數，暫列5女之首，不過原來節目另有贏家（詳見下文分析！）。

女神配對計劃第2集 葉蒨文 在揀選男伴方面李芷晴和梁敏巧仍然食白果，葉蒨文和關嘉敏已經成功「埋班」集齊三位追求者！（圖片來源：TVB）
在揀選男伴方面李芷晴和梁敏巧仍然食白果，葉蒨文和關嘉敏已經成功「埋班」集齊三位追求者！（圖片來源：TVB）

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李芷晴、關嘉敏新增Fans 超過二千人

緊隨其後的是李芷晴（IG：step_bysteple），其粉絲增長達2,687，位列第二。關嘉敏（IG：carcar.carman）以2,401的增長排名第三，表現同樣不俗。相比之下，羅毓儀（IG：yukyukyukee）和梁敏巧（IG：maggiemanhau）分別增長1,057和792，增幅較小，估唔到《東張女神》在Babyface再度現身下關注度排列榜尾！

女神配對計劃第2集 葉蒨文 若由節目宣傳期計起，過去一星期5位女神IG Follower增長人數最多就係葉蒨文，令人意外係討論度甚高的梁敏巧原來排榜尾，難怪近日積極派福利。（圖片來源：東方新地製圖）
若由節目宣傳期計起，過去一星期5位女神IG Follower增長人數最多就係葉蒨文，令人意外係討論度甚高的梁敏巧原來排榜尾，難怪近日積極派福利。（圖片來源：東方新地製圖）

曾展望IG follower增長破萬關注度一鳴驚人

在追逐女神的參賽者中，宣傳期間一直保密未有介紹的曾展望（IG：randalgmm）可謂一匹黑馬，其IG粉絲增長遠超其他對手。從6月5日的18,849到6月12日的29,528，曾展望在4日內新增10,679名粉絲，增長幅度驚人，甚至比所有女神的增長都要高，他在節目中的表白過程極具話題性，成功吸引大量關注！

女神配對計劃第2集 葉蒨文 曾展望在節目後分享感受，坦言對觀眾的熱烈支持感壓力。（圖片來源：曾展望 iG）
曾展望在節目後分享感受，坦言對觀眾的熱烈支持感壓力。（圖片來源：曾展望 iG）
女神配對計劃第2集 葉蒨文 曾展望的IG Follower增長大爆升，甚至多過葉蒨文！（圖片來源：NotJustAnalytics）
曾展望的IG Follower增長大爆升，甚至多過葉蒨文！（圖片來源：NotJustAnalytics）

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  • 《女神配對計劃》五位女神檔案

    • 李芷晴
      • 年齡: 32歲
      • 拍拖次數:6次
      • 單身半年
  • 葉蒨文
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身8個月
  • 梁敏巧
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：3次
    • 單身半年
  • 關嘉敏
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身3年
  • 羅毓儀
    • 年齡: 29歲
    • 拍拖次數：4次
    • 單身1年
    • 女神配對計劃第2集 葉蒨文 5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）
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    圖片來源：TVB、ViuTV、VIuTV、東方新地製圖、曾展望 iG、NotJustAnalytics資料或影片來源：原文刊於新假期

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