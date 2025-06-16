女神配對計劃第2集｜Eddie富二代背景公開 曾參加造星94強止步 網民嫌1舉動唔討好
女神葉蒨文被三男包圍
在這輪第一位出場的Sophie，雖然全程落力搵話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充份展現不知所措面。不過當GM步入會場後，Sophie即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼：「Hello，曾展望！」GM亦識做地大讚Sophie：「好靚喎你今日！」豈料卻換來Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」另一位參賽者Eddie 表現似乎甚為不滿，沒有預料到節目有「同事」參賽！
「富二代」 Eddie林堡熙驚覺自己機會好微！
眼見Sophie與GM一嚟已旁若無人打情罵俏，到底Sophie組別另外兩名參加者會如何招架？ 在第1集以「12萬年薪」甚有談論度的閃避球推廣員Eddie 其實係開Benz的富二代，本來以為自己勝劵在握，點知遇上曾展望，全程以敵視態度掃射現場，未知他有何計策？！
林堡熙Eddie曾參加《全民造星V 》94強止步
其實29歲嘅Eddie 係香港男演員，做過香港閃避球代表隊成員。佢2021年25歲憑參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》而出名（同一輯節目仲有《中年好聲音3》參加者李創偉），2023年林堡熙亦入選ViuTV主辦嘅《全民造星V》，不過第一回合跌入復活區後復活失敗，喺94強止步。在TVB《女神配對計劃》第1集面試時，被Bob提問「12萬年薪」平時用甚麼代步，Eddie回應自己揸Benz，被森美推測係「富二代」。
Eddie被封戀綜常客 網民嫌1舉動唔討好
唔少網民睇完第2集，已經心水清發現Eddie曾經參加過ViuTV戀綜，可算係戀綜常客：「第一眼就認得佢，Vitv個show已經極吾討好，成日以為自己最好最勁，吾細心無大量既公子性格，要比一定另一個港隊好過佢，要加油。但講真GM真系最襯。」、「我記得viu呀女又戀黎，佢有d衰格，又參加又完全對莉莉姑無禮貌」、「 佢個樣….好似由細到大睇電視，演斯文敗類變態嗰啲。🙄 球證又係你足總又係你var又係你你玩曬啦」
女神篇人氣比拼篇：葉蒨文短短四日成焦點
《女神配對計劃》播出後，五位女神在Instagram上的關注度均有顯著提升，根據數據分析，葉蒨文（IG：sophieysm）無疑是最大贏家。從6月5日至6月12日，她的IG粉絲從184,769增長至189,141，短短四日內淨增4,372名followers，成為五位女神中增長最多的。葉蒨文在節目播出後仍然連日出Post分享心情，成功吸粉無數，暫列5女之首，不過原來節目另有贏家（詳見下文分析！）。
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李芷晴、關嘉敏新增Fans 超過二千人
緊隨其後的是李芷晴（IG：step_bysteple），其粉絲增長達2,687，位列第二。關嘉敏（IG：carcar.carman）以2,401的增長排名第三，表現同樣不俗。相比之下，羅毓儀（IG：yukyukyukee）和梁敏巧（IG：maggiemanhau）分別增長1,057和792，增幅較小，估唔到《東張女神》在Babyface再度現身下關注度排列榜尾！
曾展望IG follower增長破萬關注度一鳴驚人
在追逐女神的參賽者中，宣傳期間一直保密未有介紹的曾展望（IG：randalgmm）可謂一匹黑馬，其IG粉絲增長遠超其他對手。從6月5日的18,849到6月12日的29,528，曾展望在4日內新增10,679名粉絲，增長幅度驚人，甚至比所有女神的增長都要高，他在節目中的表白過程極具話題性，成功吸引大量關注！
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年