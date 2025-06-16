女神配對計劃第2集｜Eddie富二代背景公開 曾參加造星94強止步 網民嫌1舉動唔討好

《女神配對計劃》第2集劇透：首集播出後受盡關注的葉蒨文Sophie及曾展望GM這一對，在第二集中亦會有不少甜蜜互動，絕對不容錯過。事緣本周日一集除了有海選下半場，還會率先曝光配對成功後的首輪「約會」，每位女神都會獲得與自己3位心儀男士共晉晚餐的機會，不過她們不但要同一時間與3位男士進餐，製作組還將飯枱設計成三角形，意指被安排坐在中央位置的女神，整餐飯都會被三位男士重重包圍，認真抵死！