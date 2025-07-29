《女神配對計劃》十優醫生被踢出局林作攞尾彩 反遭網友狠批作大縮沙刷存在感
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TVB戀愛真人騷《女神配對》再次成為全港熱話，原本人氣高企的「十優醫生」譚品堯突然失蹤，原因疑似與林作公開發文爆料其過往黑材料有關，網絡議論沸騰，節目話題瞬間升溫。
女神配對計劃｜十優醫生譚品堯為梁敏巧砲轟林作口無遮攔 超強學霸背景公開
林作自爆行動背後真正動機
一直以來，林作都因為公開爆料引起軒然大波，近日他於社交平台首度表白，所做一切都是節目贊助商及雇主的請求，並揚言「十優醫生已經消失」是他推動的成果。然而這番說法未有平息外界質疑，反令事件添上更多懸疑與話題。有人認為這只是林作為自己臉上貼金的說法，質疑他是否真的有能力影響節目製作決定。部分網友更直接反駁林作的功勞論，認為他只是在事件中製造混亂，並非真正的推動者。
十優醫生因做手術未現身遊戲活動
不少觀眾發現，節目Dating camp橋段，十優醫生竟全程缺席。據悉，原來譚品堯因要安排重要手術，專業責任在身，未能出席錄影及參與相關活動，節目組最終亦基於環節規則安排他出局。不少網民認為這才是真正導致他「消失」的原因，與林作自認功勞大有出入。
網民狠批林作刷存在感
在今回林作事件中，大量網民留言集中炮轟林作「作大」、「刷存在感」，認為他爆料十優醫生後又突然縮沙，只是為了自我宣傳和博取關注。有網民不留情面地說：「你之前咁高調話爆醫生料，之後又收聲，你不是作爺，更不是作仔，而係作野喎。簡稱作野仔。」亦有人直指林作做法前後不一：「今次對你非常失望，你對住冇馬就打落水狗，對住有權有勢嘅醫生就縮頭烏龜。」
網民質疑林作精神健康
部分網民留言質疑林作的精神及行為動機，甚至直接諷刺或指責他需要關心自己的精神健康。有網民留言諷刺：「其實有冇人質疑過林作係有精神科問題？」亦有人建議他應將精力放在善事上：「關你鬼事咩，不如做下狗狗善事啦，我哋鐘意善心嘅你。」
圖片來源：Threads、TVB、討論區截圖資料或影片來源：原文刊於新假期