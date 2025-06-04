女神配對計劃｜投資猛人自稱擁半億身家 即場用「一陽指」挑機阿BOB 過程勁騎呢
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近日網上流傳一段影片，為TVB真人騷節目《女神配對計劃》的面試片段節錄，片中參加者林偉麟（Alan Lam）與主持人BOB（林盛斌）嘅爆笑對答引起熱議。林偉麟在面試中不但分享其投資之道，更即場展示奇異武功，嚇窒主持人！
大談投資之道 自稱擁半億身家
林偉麟表現尚算鎮定，隨後便正式自我介紹：「我叫Alan Lam林偉麟，我有天璣算在手，所以我投資也不會輸。」談到身家，BOB問：「你的身家有多少錢？」林偉麟答：「一億或半億。」BOB指兩個數目都爭好遠吓，林偉麟便說：「六、七千萬左右。」BOB問：「冇講大話吧？」林偉麟堅稱：「差唔多，唔會講大話，呢啲都係事實嚟。」
大爆人體死穴論 即場示範「一陽指」
林偉麟亦披露對武術的認識，語出驚人：「人體有36個死穴，我哋一陽指一篤佢就死！」他續解釋：「先說跆拳，跆拳跟少林的打法不同。少林有72絕」，於是隨即獻技打到跌咪，令BOB忍唔住爆笑！林偉麟仲解釋：「全部打死穴，佢就爬不起來。」
聽完林偉麟解說死穴，Bob自告奮勇的情況下作即場示範。二人上演了一輪「兵捉賊」鬧劇後，林偉麟即出動「一陽指」直擊阿Bob死穴，不過未知是否留力關係，阿Bob被擊中後安然無恙，「一陽指」孰真孰假相當離奇，整個過程相當無厘頭！
網民大讚：同七師傅好登對
網民不禁表示：「同七師傅好登對」、「哩個節目好野，可以搵晒全香港既痴線佬出黎」、「講出嚟自己幾有錢嘅話呢就已經成為咗賊人同騙徒嘅下一個目標」、「希望河馬睇到呢條片啦」。
即睇片：
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期