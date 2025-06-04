女神配對計劃｜投資猛人自稱擁半億身家 即場用「一陽指」挑機阿BOB 過程勁騎呢

近日網上流傳一段影片，為TVB真人騷節目《女神配對計劃》的面試片段節錄，片中參加者林偉麟（Alan Lam）與主持人BOB（林盛斌）嘅爆笑對答引起熱議。林偉麟在面試中不但分享其投資之道，更即場展示奇異武功，嚇窒主持人！