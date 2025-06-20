女神配對計劃 「囂張Eddie」回應三角檯約會表現 自評表情盼公平競爭

喺真人騷《女神配對計劃》中，29歲的Eddie林堡熙因為在約會中囂張表情成為熱話，被網民封為「負評王」惹來不少爭議。日前佢出席記者會接受訪問，首度開腔回應外界對佢表現嘅質疑，仲分享咗與Sophie同情敵相處嘅點滴，以及對競爭對手GM嘅看法。