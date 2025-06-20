女神配對計劃 「囂張Eddie」回應三角檯約會表現 自評表情盼公平競爭
Eddie喺自身表現：真我自然、無意囂張
對於外界批評佢表現「囂張」，Eddie喺訪問中強調自己喺節目中展現嘅係最真實嘅一面：「我當時就是我是最自然那一面來的。」佢認為自己嘅表現無需特別評價：「自己的表現沒有什麼特別評價。」即使有機會重來，佢都唔會改變做法：「讓我再做一次，我都是會這樣。」
被封「囂張Eddie」自認表情管理唔夠好
面對「囂張」標籤，Eddie覺得係外界嘅誤解：「有些人可能覺得我的樣子囂張，或者囂張，或者覺得我好像自己贏定了，其實這些東西我都是他們自己先入為主的，即是他們覺得的。」佢澄清自己無任何敵意：「跟我相處下去的人，就會知道其實我可能看起來表情管理不是太好，但是實際我自己又沒有任何敵意。」呢份坦白，睇得出Eddie想平反外界對佢嘅偏見。
與情敵及Sophie相處感到有壓力！
喺節目嘅公開場合，例如「三角桌」環節，Eddie坦言與情敵同場競爭令佢感到壓力：「一起在大家想追求的異性面前表現自己，其實會對你都造成一種或者是困擾，或者是想怎樣才能夠表現自己最好的一面出來呢？」佢提到，喺呢啲場合佢傾向收斂：「因為我其實就我是Iron來的，實際上……我會很珍重自己的想法，我不會想可能有情敵在旁邊的時候，我不會想將我的心意給到其他人聽。」
想同Sophie有更深入嘅交流
Eddie尤其提到想同Sophie有更深入嘅交流，但現場環境限制咗佢：「我可能會想多一點跟Sophie說，但是就出現了兩位，我並不是太想讓她知道我說什麼的人在這裡的時候，我就會有一些不太想說話。」佢坦承有壓力：「是的，有些壓力的，因為我真的想有這個機會跟她溝通，但是那個局面就我唯有忍耐和等待。」不過，佢亦透露喺非拍攝時間（off cam）同Sophie有過簡短交流：「我們有off cam的時候都有聊幾句……我跟她都有互相理解。」呢啲細節，顯示Eddie喺壓力下仍努力尋找同Sophie連繫嘅機會。
對競爭對手：絕對無藐視！盼公平競爭！
講到競爭對手，Eddie特別提到Sophie嘅「理想型」GM同另一位對手阿謙，佢話：「你說我會不會藐視別人，我又不會，我絕對沒有藐視這件事。」佢強調自己無意貶低對手，認為競爭係因為大家追求同一個目標：「始終大家追求同一個女孩，喜歡同一個女孩，我覺得這些點都會有一點。」
閃避球約會慘被阿謙「一句打殘」
喺《三角桌》環節，Eddie曾提議同Sophie玩閃避球，但被阿謙搶先，佢笑言無因此動氣：「發脾氣，暴躁，傻了，應該約他打網球才對。」佢仲提到，Sophie本身有興趣玩閃避球，顯示佢有留意Sophie嘅喜好：「其實Sophie本身也有說他喜歡打閃避球，所以其實我才這樣邀請他。」Eddie認為相處應該係雙向嘅：「不是我要單方面遷就一個人的喜好，而是其實我的世界，我也覺得很精彩，我也希望邀請他來看看我的世界。」
對勝算嘅看法：樂觀但務實
對於同強勁對手競爭嘅勝算，Eddie表現得樂觀但唔盲目：「成數有多高？我不知道怎樣評分，但我覺得我不是沒有機會。」佢相信只要更開放讓Sophie了解自己，關係或有轉機：「因為我來這個節目除了單方面認為我找到Sophie的特質是我喜歡的東西之外，我覺得只要我再開放一點，讓他認識我，其實說不定他會找到一個更舒服的拍檔。」Eddie亦提到，現階段GM同Sophie較熟，佢會覺得相處更舒適，但Eddie無因此氣餒：
「不排除相處久了，原來他發覺我們的世界更加容易聯繫，他會轉軚也說不定。」