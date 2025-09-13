女神配對計劃大結局｜男方「終極告白」催淚節錄公開 5大女神邊對配對成功？

明晚（14日）播出的《女神配對計劃 最後告白》大結局，五位女神：葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie），與七位求愛勇者曾展望GM、林堡熙Eddie、細John（姜卓文）、黃家俊（Matthew）、劉啟進（Matt）、林俊其（Kris）及林焌堯（Jacob），將齊齊穿上婚紗／禮服，於布置浪漫的禮堂中進行「終極配對」。