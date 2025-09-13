女神配對計劃大結局｜男方「終極告白」催淚節錄公開 5大女神邊對配對成功？
明晚（14日）播出的《女神配對計劃 最後告白》大結局，五位女神：葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie），與七位求愛勇者曾展望GM、林堡熙Eddie、細John（姜卓文）、黃家俊（Matthew）、劉啟進（Matt）、林俊其（Kris）及林焌堯（Jacob），將齊齊穿上婚紗／禮服，於布置浪漫的禮堂中進行「終極配對」。
男女雙方各自說出「最後告白」
根據官方今日率先發布的搶先看宣傳照，現場布置得像真的結婚場地一樣，現場不但有女神們及求愛勇者，還有專誠而來支持他們的親友，加上現場大量工作人員，場面熱鬧。在主持人兼金牌媒人阿Bob帶領下，五位女神將輪流與自己組的勇者進行配對，在男、女雙方各自說出「最後告白」後，只要雙方在限時十秒內皆將身體轉向自己的女神／勇者，配對便為之成功！根據官方宣傳照，在配對期間，Sophie一度哭成淚人，未知是否因苦陷「2揀1 Dilemma」有關！搶先睇宣傳稿還指出，當有CP成功配對後，媒人阿Bob一度興奮至瘋狂大嗌兼驚現聲沙狀況，相當肉緊！
求愛勇者「最後告白」搶先睇 兩大勁敵終極VS
林堡熙叫Sophie「唔使咁理性」？GM立堅定愛的宣言：我可以好肯定咁講…
為了讓大家率先感受大結局現場的暖意及粉紅氣泡，大會還額外發布了七位求愛勇者的「最後告白」。
林俊其向羅毓儀：
「等我嚟照顧你，你淨係需要做一個開開心心，最純粹嘅你就夠。」
林焌堯向李芷晴：
「就算天氣唔好，睇唔到星星，我都會變做一粒星星，永遠喺你旁邊陪伴住你、照亮住你」
劉啟進向梁敏巧：
「我係對你有好感，亦都好想繼續認識你、了解你，尤其節目外嘅你」
姜卓文向關嘉敏：
「我都好擔心你會點睇我…我希望你知道無論結果係點都好，我都希望你開心，繼續做自己」
黃家俊向關嘉敏
「Carman，我由一開始就係揀咗你…我希望真係大家會做到互補不足」
林堡熙向葉蒨文
「你做呢個選擇時可以輕鬆啲，唔使咁理性架，你個心入面、腦入面第一個人，出現嗰個就係嗰個架喇，唔好畀太大壓力自己」
曾展望向葉蒨文
「我唔想我生活冇咗你，但如果你問我，每次約會我會同你講啲咩呢？我可以好肯定咁講…」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期