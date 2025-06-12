女神配對計劃｜30歲姜卓文chok爆出鏡竟獲封少年版劉洋 重溫入行6年顏值進化史

TVB戀綜《女神配對計劃》播出第一集後話題不斷，當中最多人討論嘅莫過於圈內人登場勇敢追女神，現年30歲嘅姜大衛兒子姜卓文（細John），就正是其中一位。不過外型chok爆嘅細John出場後，就被唔少網民指撞樣《中年好聲音3》嘅季軍劉洋……