女神配對計劃｜姜卓文被爆背網紅女友Coco追關嘉敏 雙方火速發文兼還原撻著時間線
細John被爆疑扮單身追關嘉敏
細John於《女神配對計劃》海選時表示為李芷晴而來，不過隨後就被關嘉敏主動所吸引，並將目標轉為Carman。細John在節目中與關嘉敏互動火熱，更曾獲對方當眾獻吻，令大家以為2人成功撻著指日可待。不過細John近日就被爆原來早於年初已高調追求居於加拿大網紅Coco，並多次帶對方周圍玩樂，只因收入有限而多以AA制消費。這段關係更讓Coco特地飛來香港多次，令不少粉絲大跌眼鏡。
CoCo 7字回應成焦點
就在三角戀被爆之時，CoCo於限時動態以7字疑似回應事件：「我只想專注工作」。7字回應被外界視為暗藏訊號，令人揣測她與細John是否已經「半分手」。粉絲及網友紛紛留言追問，成為全網熱議話題。翻查雙方嘅社交平台，2人現時亦並未follow對方。
細John發長文火速劃清界線
對於突然被爆扮單身上節目追女神一事，細John今日（5日）亦火速發文回應，並表示與Coco幾年前相識，而且2人性格相投，不過就因為分隔兩地，所以未在現實中見面。
細John隨後亦還原撻著時間線：「今年年初，我結束了之前的一段感情。二月時，Coco因工作來港，我們相約見面。雙方確互好感，也交換過一些甜言蜜語，亦曾數次約會。」不過細John就表示2人並未發展至男女朋友關係，與Coco嘅聯繫亦於對方我要離港後減少，兼強調「在決定參加女神配對計劃之前，本人完全處於單身狀態，沒有女朋友，亦沒有其他追求對象。」
書展2025｜加拿大空姐Coco反擊被標籤淫亂 大尺度寫真堅持性感：唔代表我容易上床
書展2025｜節目《Have a nice Date》中，主持人艾力邀請了來自加拿大空姐兼今年推出寫真嘅Coco接受訪問，Coco毫不避諱地談及自己在空姐生涯與被網民批評一事：「我不是無腦女生，性感不代表低賤。」
Coco反擊網民批評「我性感唔係冇腦」
Coco IG粉絲人數接近50萬，談到空姐行業的「江湖傳說」直言不諱：「你話淫亂，每個行業都有。無可否認你飛到外國，公司又包酒店，又一個人，當然比其他行業有機會做一啲嘢，但唔代表你一定要做。」
她指有同事會覺得自己係「雞」，但自己就覺得不能控制別人想法，出即使身穿制服，也會被同事或機師錯誤標籤為「隨便」，更試過被借機進房的機師騷擾。她強調開放的思想並不等同性開放：「思想開放唔代表我容易上床，更不代表我值得被人睇唔起。」
寧願網民鬧自己冇內涵
身為性感KOL，Coco亦坦言在香港經常受到網民尖酸刻薄的評論：「有香港人留言說我是假ABC，因為我的中文太好。」她更諷刺表示：「想傷害我，不如罵我沒內涵，比說我樣衰更傷人。」
兩歲移民加拿大 感歎香港變化劇烈
雖在兩歲時移民加拿大，Coco卻對香港懷有矛盾情感。這趟五日旅程，她形容為「遊客般」的短暫回歸，但亦透露：「就算這個城市不是屬於我，但它是屬於我很愛的親人，我依然會維護它。」
出寫真為代表香港爭口氣
她日前接受訪問時透露，將於本月中返港，並會現身書展及動漫節舉行簽名會。被問到屆時會否大派福利，她笑言首批寫真書將全數親筆簽名。不過她強調，自己連佣金都不會抽，因為出寫真並非為了賺錢，金錢對她而言並不重要，只希望讓全世界看到香港的美，並希望能代表香港爭一口氣。
半裸上陣堅守底線 遭批出位照樣做自己
至於是否有信心成為本年度的寫真王后，她坦言拍攝性感寫真的初衷，只是為了紀錄自己的一段狀態，留給自己和支持者作為美好回憶，並非為了爭奪任何銜頭。今次作品以美學為主軸，其中一輯半裸造型原本貼有乳貼，但她拍攝途中決定豁出去，親手撕走，仍堅守三點不露原則，並由攝影師以構圖角度巧妙避開敏感部位。談到早前在旺角街頭拍攝性感造型時引起熱議，更被部分網民批評過分出位，她則輕描淡寫地回應，自己只是專注做想做的事。