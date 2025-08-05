女神配對計劃｜姜卓文被爆背網紅女友Coco追關嘉敏 雙方火速發文兼還原撻著時間線

TVB真人騷《女神配對計劃》播出以來話題不斷，節目入面嘅一眾求愛勇者更成功成獲唔少人氣，當中姜大衞嘅細仔姜卓文（細John）正是其中一位。不過今日細John就被爆疑似未與網紅女友分手就參加節目追女神，而細John亦火速於社交平台回應事件……