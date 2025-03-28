女神配對計劃｜梁敏巧關嘉敏男友視覺宣傳片超驚嚇 5位女神顏值崩壞
《女神配對計劃》男友視覺宣傳片超驚嚇
《女神配對計劃》為了吸引參賽者，三月中開始上傳了一系列的宣傳片段，五位有份參加的女神個別拍一段男友視覺的短片。不過五位女神的宣傳片都齊齊炒車，唔係人設出問題，就係造型出問題，搞到網民都睇到好驚嚇：「唔怪得只係得KamL報名」、「幕後係咪好憎班女？」、「依家明白點解報名要延期⋯⋯」」等。
梁敏巧顏值直迫馬海倫 網民：以為撞鬼
其中五位女神中最崩壞的一定就係梁敏巧Maggie，梁敏巧的宣傳片段妝容超老又顯臉大，顏值直迫馬海倫，想撒嬌但又過度用力，搞到網民都話「以為撞鬼」：「嚇死人咩，一打開IG就撞鬼，嚇到即刻退出去定一定再返黎」、「完全無感覺囉，唔識欣賞」、「Babyface 先搞得掂」等。
梁敏巧「嬲豬」拍得唔靚
有趣的是，其他女神都有將影片轉貼到自己IG，幫手宣傳節目，梁敏巧疑不滿拍得唔靚，並無在自己IG分享此影片！睇嚟女神都嬲嬲豬了！
女神配對計劃｜盤點7大極品參賽者！
「姜大衛仔仔」姜卓文出場即搶fo
「姜大衛仔仔」姜卓文一出場即刻惹來全場評審的歡迎，姜卓文今年30歲，身高178，身兼多職，包括演員、Rapper、廚師等等。姜卓文表示爸爸都知道自己有份參賽，爸爸姜大衛亦好支持仔仔參賽。姜卓文就表示今次五位女神都好想認識，冇話想特定追邊一位女神，但就講明好喜歡外向、有自信、有才華同埋識講英文嘅女仔。
「Baby Face」黃駿濠繼續追梁敏巧
Babyface早前被梁敏巧狠派「檸檬」，不過Babyface唔死心，繼續現身《女神配對計劃》面試。Babyface一開口就直認不諱，話自己目標單一：「我希望追到梁敏巧！」佢喺面試時多次表態，甚至懇求「希望梁敏巧可以重新考慮我」。
主持問佢萬一梁敏巧再拒絕，會唔會轉向其他女神，Babyface即刻反問：「係咪咁絕情？」不過佢都大方承認，如果真係再被拒，佢會「Move on」，而第二人選係關嘉敏，因為佢鍾意比自己年紀細、需要保護嘅女仔。最後更唱出《黑玻璃》，兼將歌詞最後一句改成「情路背後藏 Maggie」，明顯係向梁敏巧示愛！
「震波律師」劉啟進即場騷肌
劉啟進（Matthew）今年31歲，職業為律師，曾經在英國工作超過10年，參加節目最想認識李芷晴。Matthew夠曬搏， 即場除衫曬胸肌玩震波，之後都大唱《記憶棉》，不過就歌喉麻麻！
「醫美集團太子爺」陳衍丞獲麥玲玲大讚
陳衍丞今年30歲，曾經到英國留學，現時為醫美集團太子爺。陳衍丞表示從小開始就已經想追香港小姐冠軍做女朋友或老婆。陳衍丞在面試期間對答有自信又夠直，獲麥玲玲力讚。
「中二病冥夜」吳宇軒誓做Babyface對手
吳宇軒一出場就自信介紹自己的「中二病」網名為「冥夜」，職業為到校數學補習老師，仲話自己最擅長破地獄。吳宇軒指自己最鐘情Maggie，之前亦有加入Maggie的TG Group。吳宇軒最後表演了Talk Show，不過就睇到網民好尷尬，紛紛留言「又話半分鐘，cut佢啦」等等。
「53歲翻版林敏驄」高漢良直言想搵生意
現年53歲的高漢良外形撞樣林敏驄，曾經擔任豪宅地產經紀的高漢良，現時失業，更在面試期間直言其實自己想搵生意：「我都想喺度搵吓生意，識多啲人，我都知自己冇乜希望，如果我加參加啲中介公司會畀人呃，但係呢度唔會。」
「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason現場派福利
現年31歲的梁景𡺤Jason，職業為KOL，曾經參加過TVB Plus《我推的野男LIVE》。Jason表示今次參賽並不是為了搏出名，並在5位女神中最想追葉蒨文。Jason在面試期間為了展現魅力，更即場向陳懿德大跳辣身舞，要德德摸自己腹肌，夠曬大膽。