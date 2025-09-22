TVB眾女神拒參加《女神配對計劃2》 張曦雯劉佩玥拒絕原因超真實

近期熱播的戀愛真人騷《女神配對計劃》掀起全城熱話，不過TVB劇集《俠醫》的兩位女主角張曦雯與劉佩玥，在宣傳活動上卻齊齊耍手擰頭，堅決表示不會參加。鏡頭前風光無限的女神們，為何對在鏡頭前談情說愛如此抗拒？她們背後各自的理由，原來與她們的真實個性有著極大關連。