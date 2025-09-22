TVB眾女神拒參加《女神配對計劃2》 張曦雯劉佩玥拒絕原因超真實
張曦雯認真看待愛情 怕鏡頭前太兒戲
張曦雯率先解釋了自己抗拒的原因，她坦言性格比較內斂，要在鏡頭前尋覓對象會感到無法放開。她非常認真地看待感情，不希望為了節目效果而勉強選擇伴侶，直言：「如果我要喺個camera面前去搵一個partner的話，我覺得我未必可以放得開。我最唔想就係如果參加咗，係為咗節目效果去夾硬揀一個嘅話，咁就變咗好似對愛情呢樣嘢太兒戲，又對對方又唔公平。」可見她對愛情抱持著相當嚴肅和尊重的態度。
劉佩玥自認兄弟格 擔心嚇怕男士
與張曦雯不同，性格外向的劉佩玥則有另一番顧慮。她笑言自己是「E人」，擔心在節目中會因為過份興奮和開朗，其「兄弟格」的個性會嚇怕男士，更可能不自覺地將所有對象都變成朋友。她生動地描述道：「我驚我會喺節目度過份興奮、過份開心，我個人比較E（外向）。我驚我會令到啲男仔覺得，點解你同個個都好friend咁樣，好容易friend zone咗啲男仔。」
劉佩玥拒絕參賽但想做親友團
雖然劉佩玥表明不會以參加者身份現身，但她卻對擔任「親友團」或「X光團」的角色興致勃勃，笑言很樂意在旁邊為朋友提供意見，幫忙觀察男生。她更開玩笑說，如果自己真的加入，恐怕連導演都要出手制止她的熱情：「我驚個導演反而會驚，喂收斂啲收斂啲。」看來她雖然不願親身下場，但依然非常享受戀綜帶來的投入感和樂趣。
A0女神郭柏妍怕傷人 游嘉欣嫌節奏太快
除了兩位《俠醫》主角外，被封為「A0女神」的郭柏妍也明確表示不會參與。她解釋自己很害怕在節目中需要拒絕別人，認為這會對對方造成傷害，「因為始終有幾位參賽者，若果要篩走其中一人，我心裏會不太好受。我不想這樣傷害到別人。」而另一位小花游嘉欣則覺得自己需要花很多時間去了解一個人，節目的快節奏未必適合她：「我覺得到嗰段時間未必畀到我去足夠了解倒一個人然後去開始。」
戴祖儀習慣感情低調 無意公開談情
早前被指因撞期而未能參與《女神配對計劃》的戴祖儀，也坦言對參加節目有所保留。她表示自己的感情事習慣低調，認為愛情是兩個人的事，若要搬上螢幕公開，會覺得需要照顧太多人的感受，令感情變質。雖然她笑言自己單身符合資格，但現階段並無意參加，寧願將感情生活保留私隱。
眾女神齊變觀眾 睇戀綜少女心爆發
儘管張曦雯、劉佩玥、郭柏妍等女神都拒絕參加，但她們都承認自己是戀綜的忠實觀眾。張曦雯表示觀看時會覺得非常浪漫甜蜜，更說：「係好sweet嘅。」而劉佩玥則從中領悟到真誠的重要性，有感而發地表示：「其實有時最緊要係無論係咩關係都好，你付出咗個真心人哋係收到。」看來女神們雖然不願親身「下海」，但作為觀眾依然看得相當投入，少女心滿滿。