女神配對計劃｜曾展望1個細節暴露對葉蒨文真心 5位女神睡衣公開估中可同房過夜
廣告
無綫熱播戀愛綜藝《女神配對計劃》本周日踏入第六集，Camping Dating環節正式開始，五位女神的私密睡衣款式首次在節目中曝光，更成為一場考驗男嘉賓觀察力的推理遊戲。製作組要求女神們帶備自家睡衣入營，五款不同風格的睡衣，包括黑色Lolita Feel、性感吊帶蕾絲、爆紅卡通人物款、可愛熊仔圖案，以及傳統絲質款式，每一款都反映出女神們的個人品味和性格特色。
女神配對計劃｜17秒預告疑洩露首輪淘汰者名單 勝出者可與女神同房過夜
曾展望展現貼心觀察力 一句話洩露對葉蒨文深度了解
在估睡衣遊戲環節中，久未露面的GM曾展望再次成為焦點人物。當他看完五款睡衣照片後，立即主動協助隊友推理葉倩文的睡衣選擇，更透露出一個重要細節：「以我對佢嘅認識，佢鍾意XXX嗰啲嘢㗎，我覺得呢個款佢係會鍾意咯。」
同房過夜規則震撼全場 曾展望坦言擔心失去機會
而節目最具爆炸性的環節莫過於林盛斌宣布的新規則：「當日表現最佳的五位男士將可與心儀女神單獨同房過夜」。消息一出，全場男嘉賓都震驚不已，紛紛大叫「好癲！」、「玩到咁大？！」。GM在接受訪問時更展現可愛本色，擔心地說：「死喇，咁即係如果我玩輸咗，佢咪同第二個同房？」
挫敗感化為動力 曾展望決定迎接挑戰
回顧上次「三角枱約會」環節，GM敗給勁敵林澤謙，這次失利為他帶來不少挫敗感。然而，這份挫敗感反而成為他的推動力，讓他在今次Camping環節中展現出更加輕鬆自在的一面。GM坦言：「講真我咁大個仔都未試過咁樣追女仔！上次個挫敗感其實幾強，所以今次呢個camp我係期待，開開心心唔好諗咁多，結果係點就隨緣啦。」
（圖片來源：TVB）
葉蒨文豪邁宣言：我最期待同男嘉賓瘋狂交流
向來語出驚人的葉蒨文在節目中再次展現其大膽性格，她豪邁地表示：「我最期待係同男嘉賓瘋狂交流！」這番話不但為即將到來的Camping環節增添更多期待，更暗示著她已準備好在這個密閉環境中與男嘉賓們產生更深層次的互動和了解。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期