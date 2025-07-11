女神配對計劃｜曾展望1個細節暴露對葉蒨文真心 5位女神睡衣公開估中可同房過夜

無綫熱播戀愛綜藝《女神配對計劃》本周日踏入第六集，Camping Dating環節正式開始，五位女神的私密睡衣款式首次在節目中曝光，更成為一場考驗男嘉賓觀察力的推理遊戲。製作組要求女神們帶備自家睡衣入營，五款不同風格的睡衣，包括黑色Lolita Feel、性感吊帶蕾絲、爆紅卡通人物款、可愛熊仔圖案，以及傳統絲質款式，每一款都反映出女神們的個人品味和性格特色。