女神配對計劃最後告白｜遊戲規則大曝光 5女神淚灑校園惹網民熱議
廣告
《女神配對計劃》自開播以來人氣高企，深受觀眾喜愛。最終篇《女神配對計劃 最後告白》將於9月8日（星期一）一次過播出六集，觀眾可一氣呵成追看最終配對結果！日前最新預告片曝光，當中遊戲規則首度揭曉，立即引發網民熱烈討論！
《女神配對計劃最後告白》遊戲規則大公開
在《女神配對計劃 最後告白》預告中，主持Bob親自解釋最後階段的遊戲玩法。《最後告白》特輯將以「時間」去量度心意，五大女神各自擁有40分鐘，並且在完全看不到時間的情況下，只能憑直覺分配，逐一尋找於校園不同角落等待的同學。這場「盲目追愛」的過程，將全面考驗她們的真心與判斷力。
網民留言熱議 大讚感動又催淚
不少網民光看這段預告片，就已經大讚感動又催淚，大讚此節目媲美一般連續劇，夠曬精彩：「莫監製，你今次拍呢個節目非常成功，我好耐都無追看過TVB的節目，呢個是唯一一個使我每星期都有期待的節目。」、「節目好成功，有笑有淚，個節目內容越黎越感人，期待九月八號的個五集」、「實在太感動，真係要追連續劇咁，一定要睇埋落去，期待9月8號嗰5集同埋9月14號最終回」、「喂丫⋯睇到我喊濕濕丫 」等。
除咗節目內容感人外，不少網民亦大讚主持人Bob表現出色，認為佢不單止照顧到每位參與者的需要，更令整個節目充滿化學作用。有觀眾留言表示：「都想贊吓Bob，你呢位主持於節目內起到好好嘅化學作用，除咗把聲真係好鬼正、能夠帶動氣氛之外，仲令我感受到你對每位參與者的了解同關顧。」亦有網民直言：「阿Bob把聲好磁性！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期