女神配對計劃最後告白｜遊戲規則大曝光 5女神淚灑校園惹網民熱議

《女神配對計劃》自開播以來人氣高企，深受觀眾喜愛。最終篇《女神配對計劃 最後告白》將於9月8日（星期一）一次過播出六集，觀眾可一氣呵成追看最終配對結果！日前最新預告片曝光，當中遊戲規則首度揭曉，立即引發網民熱烈討論！