《女神配對》姜卓文驚爆患焦慮症！關嘉敏苦戀告白：我未試過追一個男仔
律師Matt苦練四手聯彈 梁敏巧感動爆喊冧爆
經過三個多月的相處，「M&M CP」梁敏巧與律師Matt的感情愈來愈真摯。為了打動女神芳心，已升呢「暖男代言人」的Matt花盡心思，得悉Maggie想嘗試四手聯彈後，特意在學校禮堂準備驚喜。當Maggie看見Matt為自己精心準備的一切，立即感動到熱淚盈眶，更連環撒嬌：「最衰都係你啦！」Matt見狀即搞笑遞上紙巾：「我有紙巾喎，作為一個暖男，係一定會有紙巾架。」冧得Maggie甜笑回應。Matt解釋此舉是為了打破Maggie的「防禦牆」，更坦言很少在人前彈琴，是想將自己的弱點袒露給對方看。Maggie聽聞Matt為此苦練數星期後，眼神充滿甜蜜，並感嘆：「佢真係用行動表示佢好想行入我個內心」。
林焌堯化身人肉星星示愛 李芷晴感動眼濕濕
至於李芷晴（Step）組的林焌堯（Jacob）絕對是今集的「派甜擔當」！一改節目初期的木獨形象，Jacob為女神終極大翻身，精心策劃驚喜三重奏示愛。他先用啤牌表演「愛的魔法」，將原本不相干的啤牌變成「一雙一對」，並解釋背後意義：「就好似啲答案同問題咁，如果妳感受到我足夠嘅誠意，其實我哋大家都會搵到common位。」一番話令Step大為感動。其後，為實踐「一起看星星」的承諾，Jacob更原地化身「人肉星星」，並將課室天花板掛滿小燈泡，模擬璀璨星空，誠意爆燈！Step坦言：「嗰吓好感動，因為佢履行咗我哋之間一個小小嘅約定。」
姜卓文自爆患焦慮症 坦言曾想退出《女神配對》
另一邊廂，關嘉敏（Carman）與姜卓文（細John）的約會氣氛卻相當沉重。細John悉心為Carman炮製「定情頭盤」牛肉他他，二人品嚐美食期間，細John首度剖白內心掙扎，坦承自己患有焦慮症，近日更因工作量大增導致壓力爆煲，病情變得嚴重。他神情凝重地透露：「其實真係唔係你唔好，或者我覺得你唔夠好，其實呢段時間我個人都好down，我瞓醒覺就覺得好大壓力。」細John更投下震撼彈，承認曾一度有退出《女神配對計劃》的念頭，令他與Carman的感情發展瞬間蒙上陰影。
關嘉敏心痛表白苦戀心聲 「我未試過追一個男仔」
面對細John的沉重告白，Carman全程表現諒解，但言談間亦流露出對自己的心痛與無奈。她坦言在節目中主動追求細John，已承受不少壓力，更心酸地表示：「其實我驚我太過主動嚇親你，我未試過追一個男仔，而且我係參加《女神配對計劃》……你知唔知出到街，啲觀眾同我講，Carman你加油呀！」一番話盡顯「苦戀」心酸，令人心痛。在男方自揭病情及退出念頭後，Carman的單向付出會否就此告終，成為今集最大懸念。