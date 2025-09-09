《女神配對》姜卓文驚爆患焦慮症！關嘉敏苦戀告白：我未試過追一個男仔

今晚播出的《女神配對計劃 最後告白》劇情迎來高潮，律師Matt為冧梁敏巧（Maggie）苦練四手聯彈，場面超浪漫；另一邊廂林焌堯（Jacob）更化身「人肉星星」示愛！然而，關嘉敏（Carman）與姜卓文（細John）的約會卻氣氛沉重，細John更首度自爆驚人秘密，究竟這段關係能否繼續走下去？