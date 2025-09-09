女神配對計劃｜Eddie單拖飛日本秘密獻禮冧暈Sophie 網民睇到喊：教科書級禮物！
昨晚震撼一幕！Eddie自製4D日本之旅冧暈Sophie
昨晚節目中，最令人動容的絕對是Eddie的驚天告白！他一直記著Sophie提過，很遺憾沒能與拍拖六年半的前度去日本旅行，於是把握機會，在節目正式錄影前5天，一個人飛到日本，以第一身視角為Sophie拍攝專屬旅遊片。影片中不但有富士山下的絕美風景，更有Eddie為她挑選和服、逛街買手信等窩心行程，配上陳奕迅的《富士山下》作背景音樂，浪漫指數爆燈！最神來之筆的是，當影片播到一個被分開一半的飯糰時，Eddie竟即場送上同款飯糰，更將在日本買的玉桂狗掛飾送給女神，完美實現「4D體驗」，心思細密到極點，令Sophie激動得淚崩，哽咽表示：「原來一個男人做咗，係可以的起心肝去做，仲可以做咁多，我仲要未成為佢女朋友，我會覺得呢份禮物好重。」
另一邊廂GM苦等慘變「望妻石」搞笑呼冤勁搶Fo
在Eddie發動浪漫攻勢的同時，另一位人氣勇者GM則在房內苦苦等待Sophie出現，慘變「望妻石」，畫面形成強烈又搞笑的對比！眼見Sophie遲遲未現身，GM焦急得不斷向製作組呼冤：「我知佢入咗Eddie房，冇理由咁耐！」、「喂出嚟啦，你要記得你仲有一間房未入㗎」，更搞笑地為自己改名「曾展望妻石」，笑翻一眾觀眾。在今晚（9日）播出的新一集中，心急如焚的GM更會出盡奇招，不但「犯規開門」偷看，更對著窗戶上的水蒸氣大力擦拭，企圖吸引女神注意，到底他的「遙遠發功」能否成功「喚醒」Sophie呢？
關嘉敏Matthew上演「生無可戀綜」直男式Lock頸嚇親女神
這邊廂有極致浪漫，另一邊廂卻上演爆笑鬧劇！關嘉敏（Carman）組的黃家俊（Matthew）竟將告白約會變成「自衛術教室」，更即場對Carman使出一招「生無可戀Lock頸」，超直男的行為不但嚇得女神連環反白眼，更成功點燃香港及內地網民的笑穴！Carman事後仍在社交平台連續兩日「公審」Matthew，爆料指對方原本更打算即場「撻」她，她無奈寫道：「原來我參加嘅戀綜，叫『生無可戀綜』」，面對女神的控訴，Matthew竟神回覆：「因為有一套（戲）叫《撻出愛火花》。」兩人充滿火花的搞笑互動，讓網民笑言他們可以直接挑戰搞笑戀綜。
網民洗版式激讚Eddie「浪漫世一」狠批Matthew憑實力單身
節目播出後，網民反應極為熱烈，討論區被洗版！大部分網民都被Eddie的驚人行動力及誠意深深打動，一面倒瘋狂點讚：「教科書級別禮物」、「Eddie已經贏咗」、「係誠意係永遠嘅必殺技」、「行動派世一」、「我老婆喊到豬頭咁，話好感動」、「睇到呢一幕，好有以前睇戀愛世紀嘅感覺！」就連《東張西望》主持區永權都留言表示：「我都睇到好感動。」相反，Matthew的直男行為則引來網民爆笑狠批：「憑實力單身」、「其他組係感做到喊，你呢組係笑到喊」、「呢個真係直男嚟㗎喎」、「做女人嘅我真係明點解Matthew咁好條件都搞唔掂」。