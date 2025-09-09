女神配對計劃｜Eddie單拖飛日本秘密獻禮冧暈Sophie 網民睇到喊：教科書級禮物！

戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》昨晚（8日）首播即引爆全城熱話！求愛勇者之一的林堡熙（Eddie）為奪得女神葉蒨文（Sophie）芳心，竟在節目開拍前5日，獨自飛往日本拍攝「不完全4D日本探索之旅」影片，並在告白一刻送上這份超驚喜禮物，場面震撼又感動！Sophie當場淚流不止，究竟這份重磅心意能否打動女神，撼動她與曾展望（GM）的感情線？