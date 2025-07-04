女神配對計劃｜李芷晴蒙眼測試三男膊頭「好枕度」 公開3大擇偶條件成焦點
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TVB熱播戀愛真人騷《女神配對計劃》本周日（6日）播出第五集，李芷晴（Step）將與三位求愛勇士進行三角枱約會，節目組安排了一個極具話題性的親密接觸環節，要Step蒙眼測試三位男性膊頭的「好枕度」，結果三個大男人都被嚇到面紅耳熱。
女神配對計劃｜李芷晴獲神秘稱號「楊枝甘露妹妹」 怕醜仔Jacob靠1招氹掂女神
李芷晴無限放送女友力靚樣
李芷晴在今集中將無限量放送「女友力靚樣」表情包，繼上周憑一身吊帶白色低胸晚裝裙贏盡焦點後，Step今次再度強勢出擊。她在蒙眼測試過程中展現出溫柔體貼的一面，各種可愛表情相信會再次掀起網民熱議。
怕醜仔Jacob硬晒軚變比薩斜塔
年薪超過80萬的金融分析師林焌堯（Jacob）一向被稱為「怕醜仔」，面對Step的親密接觸測試，Jacob自然硬晒軚兼再度化身「比薩斜塔」。這位高薪金融才俊平日在職場上運籌帷幄，但遇到心儀女神的溫柔觸碰，立即原形畢露變成害羞小男孩，緊張得全身僵硬。
西裝店老闆嚇到傻笑兼面紅
貼心西裝店老闆陳昇（Jaden）同樣逃不過緊張魔咒，面對Step的膊頭測試時嚇至傻笑兼「紅都面晒」。平日在店內為客人量身訂造西裝時表現專業的Jaden，遇到女神的親密接觸卻完全招架不住，害羞程度絲毫不輸給Jacob。
保險經紀震過貓王超搞笑
最令人意外的是陽光型保險經紀劉偉強（Isaac），這位平日看似大方的男士竟然被發現「震過貓王」。Isaac在面對Step的膊頭測試時，緊張得全身顫抖，比起貓王的經典舞蹈動作有過之而無不及，場面相當搞笑。
公開三大擇偶條件成焦點
除了親密接觸測試外，Step還會在今集約會中公開自己的3大實質擇偶條件，這些條件將會如何影響三位求愛勇士的表現，以及最終誰能成功獲得Step的青睞，都成為觀眾關注的焦點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期