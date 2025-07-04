女神配對計劃｜李芷晴蒙眼測試三男膊頭「好枕度」 公開3大擇偶條件成焦點

TVB熱播戀愛真人騷《女神配對計劃》本周日（6日）播出第五集，李芷晴（Step）將與三位求愛勇士進行三角枱約會，節目組安排了一個極具話題性的親密接觸環節，要Step蒙眼測試三位男性膊頭的「好枕度」，結果三個大男人都被嚇到面紅耳熱。