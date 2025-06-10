女神配對計劃｜李芷晴疑被好姊妹爆遭許家傑「食完hurt過」 仲有1位《愛回家》男藝人都關事？
《女神配對計劃》李芷晴拍過6次拖直言係「戀愛腦」
李芷晴在《女神配對計劃》中，透露自己總共拍過6次拖，目前單身了約半年時間，她直言自己是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」在最新一集的節目中，雖然周嘉全深情告白令李芷晴聽到眼濕濕，可惜最後都未能獲得對方撳燈，最後只能落寞退場。而事後進行訪問時，李芷晴亦稱太突然，需要時間消化，不過就直言：「可能畀多幾秒我，我就會撳咗，依家都有少少後悔。」
網民爆李芷晴被送水輝「食完hurt過」
這集播出後，有不少網民都狠批李芷晴眼角太高，連一個追求機會都唔畀周嘉全。有網民更爆料指：「（李芷晴）之前俾阮政峰、之後俾送水輝（許家傑）食完俾人hurt過，而家識得揀，是非多多。點解我會知？條女自己周圍同人講，佢最on9就係講咗俾佢以為佢啲姊妹聽，點知女人都係八卦傳返開去。對上嗰次同送水輝，明知人玩都願意再同人上最後一次床。最正就係輝哥話：『我要同你做愛先可以知自己係咪真心鍾意你』點知扑完之後話都係唔鍾意，都真係幾亂愛腦！」
網民指消息來源係李芷晴好姊妹
這位網民更指許家傑所屬的籃球隊隊員都係「食家」：「佢哋成班籃球隊食唔少啦！」不少網民紛紛對這番爆料表示驚訝，直指：「好爆」、「行內人」、「送水輝識食喎」、「嘩～送水輝原來係啲咁嘅人」、「即係好多手？啲仔都係貪佢身材，之後就bye bye」等，亦有網民質疑：「無圖無真相，講到似層層！」爆料的網民就反駁話：「大哥，請問有冇睇清楚？都講咗話係佢自己傻XX講俾啲姊妹聽。可以講埋嗰個係姓羅！」
睇翻李芷晴的交友圈子中，似乎只得同在《愛回家》中飾演接龍員工的羅雪妍係姓羅，二人自今年1月分享過一條變裝片，以及與鍾晴一齊拍過一條跳舞片後，就未曾再公開合照過。
李芷晴曾被爆同李家傑拍拖食飯睇戲
事實上李芷晴入行7年來緋聞不算多，只曾在2023年7月傳過同李家傑拍拖食飯再直落睇戲，更全程有講有笑，望落似一對小情人。不過其後兩人一齊出席《愛回家》宣傳活動，李芷晴就稱確實是一同去看電影，不過其實身邊有一大班朋友同場：「我印象中我哋無前後腳。」而在旁一同受訪的許家傑都表示當日是一大班人去看電影：
「我自己好鍾意一班人睇戲，我覺得打波、睇戲開心啲可以交流一下。呢個報導令我越嚟越少朋友，因為開始啲人一見到我就話唔好同你去食飯，基本上同你去食飯就俾人話。」
想不到李芷晴都表示遇上同類情況，她表示：「我呢兩日約朋友食飯，我朋友話唔想同你食飯，話會俾人影到。」而被問到有沒有朋友問緋聞真定假，她就表示身邊朋友無人相信，個個都話一睇就知是假的。
許家傑當面大讚李芷晴純品又好身材
許家傑與李芷晴不但是同劇演員，二人私下亦甚要好，相信雙方對彼此都有一定的了解，李芷晴被問到覺不覺得許家傑是一位好男友，對此李芷晴表示：「佢係一個好好嘅前輩。」許家傑聽到後感到有些不滿，他表示：「有啲好唔開心就係佢話我係前輩。」被續問想對方怎樣稱呼自己，他又話：「叫返哥哥。」又再被反問對李芷晴有什麼看法，他直言：「大家覺得佢好純，同埋身材好好。」二人的互動看起來有點打情罵俏的感覺，難怪外界對他們的關係抱有懷疑。
許家傑直認唔會避忌 李芷晴強調唔玩地下情
雖然二人對緋聞已作出澄清，但他們言語中有所曖昧，被傳媒再追問是不是玩地下情，不方便公開而已，李芷晴二話不說：「冇喎，完全冇諗過呢方面嘅嘢。」強調現時以工作為先。反觀許家傑就承認雙方擁有對方電話，強調是正常朋友關係，不會為今次事件而有所避忌，依然會繼續相約大家及其他朋友一齊出去玩。
疑因姜糖身份變《愛回家》失蹤人口
此外與許家傑傳出緋聞後，同年8月，李芷晴同鍾晴、馬海倫一齊去睇姜濤演唱會，被發現係姜糖，事後她急急報平安，指冇被TVB照肺！不過到10月時，網民卻驚訝發現她在《愛回家》尋寶圖的座位竟變成「吉位」，她飾演的Elaine突然「被消失」，引來網民諸多猜測！
李芷晴接受傳媒訪問時，直認已暫時「離家」，但就強調冇離開《愛回家》劇組，亦冇被調去哈爾濱，只是因為8月時開拍了另一套新劇，拍完後就可以立即「回家」。之後李芷晴更於社交網出po，親自向網民解釋：「其實我係去咗開另一套劇，好快返嚟㗎啦，大家要等我！」否認因姜糖身份而被「雪」。
李芷晴2018年曾打入港姐12強獲封「六合彩女神」
現年32歲的李芷晴畢業自中大藝術系，入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，當時曾晉身12強，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注
李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。
《再見·枕邊人》以低胸西裝Look成焦點
李芷晴在早前播出的劇集《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G，儘管出場時間不足三分鐘，但李芷晴以一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！
《請一日假去旅行》中性感女神
無綫去年推出的旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。