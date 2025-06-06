女神配對計劃｜李芷晴拍拖次數最多自封「戀愛腦」 曾拍旅遊節目大派超強福利！
關嘉敏單身時間長達3年
《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，五人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖，Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」
森美反晒白眼笑Yuki「扭擰女」？！
而每集都有不同組合花生團現身的《女神配對計劃》，首集花生團成員有森美、江美儀及戴祖儀！食足全程花生的三人，除對每位候選人評頭品足，又大談戀愛經，其中江美儀問森美「男仔鍾意主動定唔主動女仔」時，森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。森美：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」
李芷晴2018年曾打入港姐12強獲封「六合彩女神」
現年32歲的李芷晴畢業自中大藝術系，入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，當時曾晉身12強，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注
李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。
《再見·枕邊人》以低胸西裝Look成焦點
李芷晴在早前播出的劇集《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G，儘管出場時間不足三分鐘，但李芷晴以一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！
《請一日假去旅行》中性感女神
無綫去年推出的旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。