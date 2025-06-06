女神配對計劃｜李芷晴拍拖次數最多自封「戀愛腦」 曾拍旅遊節目大派超強福利！

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全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，節目將於本周日（8日）晚九點翡翠台正式首播。

關嘉敏單身時間長達3年

《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，五人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖，Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」

女神配對計劃 李芷晴 五人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖（圖片來源：TVB）
五人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」（圖片來源：TVB）
Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」（圖片來源：TVB）

森美反晒白眼笑Yuki「扭擰女」？！

而每集都有不同組合花生團現身的《女神配對計劃》，首集花生團成員有森美、江美儀及戴祖儀！食足全程花生的三人，除對每位候選人評頭品足，又大談戀愛經，其中江美儀問森美「男仔鍾意主動定唔主動女仔」時，森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。森美：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」

女神配對計劃 李芷晴 森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。（圖片來源：TVB）
森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 森美：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」（圖片來源：TVB）
森美：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」（圖片來源：TVB）

李芷晴2018年曾打入港姐12強獲封「六合彩女神」

現年32歲的李芷晴畢業自中大藝術系，入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，當時曾晉身12強，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。

女神配對計劃 李芷晴 2018年參選港姐時的李芷晴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2018年參選港姐時的李芷晴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
女神配對計劃 李芷晴 2022年贏得《香港小姐再競選決賽》亞軍的李芷晴。（圖片來源：IG@step_bystep）
2022年贏得《香港小姐再競選決賽》亞軍的李芷晴。（圖片來源：IG@step_bystep）

台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注

李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。

女神配對計劃 李芷晴 李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，被麥美恩肉緊祝賀，呢一幕極速引起網民高度評價！（圖片來源：TVB ）
李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，被麥美恩肉緊祝賀，呢一幕極速引起網民高度評價！（圖片來源：TVB ）

《再見·枕邊人》以低胸西裝Look成焦點

李芷晴在早前播出的劇集《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G，儘管出場時間不足三分鐘，但李芷晴以一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！

女神配對計劃 李芷晴 《再見·枕邊人》中李芷晴以超低胸上陣演娛樂圈交際花成焦點。（圖片來源：TVB）
《再見·枕邊人》中李芷晴以超低胸上陣演娛樂圈交際花成焦點。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 在《醫醫，我不想再病了》中，李芷晴著上緊身加露背的運動裝上陣，以激凸上圍演出短劇，亦獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》截圖）
在《醫醫，我不想再病了》中，李芷晴著上緊身加露背的運動裝上陣，以激凸上圍演出短劇，亦獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》截圖）
女神配對計劃 李芷晴 上《獎門人》玩遊戲時，李芷晴造型亦好「進取」。（圖片來源：TVB提供）
上《獎門人》玩遊戲時，李芷晴造型亦好「進取」。（圖片來源：TVB提供）

《請一日假去旅行》中性感女神

無綫去年推出的旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。

女神配對計劃 李芷晴 李芷晴在節目中套套衫都好性感，好搶鏡。（圖片來源：IG@ step_bystep）
李芷晴在節目中套套衫都好性感，好搶鏡。（圖片來源：IG@ step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 著泳衣上陣。（圖片來源：IG@step_bystep）
著泳衣上陣。（圖片來源：IG@step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 同何沛珈鬥騷Quali。（圖片來源：TVB提供）
同何沛珈鬥騷Quali。（圖片來源：TVB提供）
女神配對計劃 李芷晴 大曬Fit到漏身形。（圖片來源：TVB提供）
大曬Fit到漏身形。（圖片來源：TVB提供）
女神配對計劃 李芷晴 仲有主持J2台《六合彩》攪珠環節時嘅李芷晴。（圖片來源：IG@stephanielee.fanspage）
仲有主持J2台《六合彩》攪珠環節時嘅李芷晴。（圖片來源：[email protected]
女神配對計劃 李芷晴 李芷晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 又曾大曬泳衣照。（圖片來源：IG@step_bystep）
又曾大曬泳衣照。（圖片來源：IG@step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：IG@step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 李芷晴曾去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴曾去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：IG@step_bystep）
女神配對計劃 李芷晴 李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：IG@step_bystep）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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