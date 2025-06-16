女神配對計劃｜林俊其超溫柔告白感動羅毓儀 「藝員配對」獲網民讚：兩個幾襯
林俊其向心儀女神勇敢告白
林俊其已目標清晰地向心儀女神勇敢告白：「我覺得佢每做一件事都會好驚、同埋都會諗好多嘢，所以就阻住咗佢行前一步。但我想講你相信自己就可以；同埋如果可以嘅話，我想做你輔助。」雖然未有明言對象，但Kris真摯嘅表白同對Yuki嘅深入了解，獲得「正義女神」葉蒨文（Sophie）嘅支持，Sophie話：「我冇理由唔畀你爭取。」喺主持林盛斌（Bob）引導下，Kris終於透露心儀對象係Yuki，令毫無心理準備嘅Yuki震驚不已，話：「我依家個心跳得好快，我以為你講緊Step（李芷晴）。」
林俊其回憶初識心動
Yuki冷靜後追問Kris：「但你幾時開始…（鍾意我）？我哋都識咗一段時間？」Kris害羞回應：「坦白講都有留意好耐架喇，直到有次公司大型show見到佢有個位唔夠高拎嘢，佢嗰個動作係咁嘅（說畢即作踮腳趷高伸手狀），跟住我好想過去幫佢…」佢仲甜蜜表示鍾意Yuki「成日笑」。
Kris走到Yuki面前，以溫柔聲線繼續告白：「我個人都比較慢熱少少嘅，希望可以慢慢咁樣靠近你，希望唔好好似啱啱咁，一嚟就嚇親你。」Yuki全程面紅耳赤，眼泛淚光，含羞答道：「唔會呀，我其實好開心…因為…嗯…er…嗯…係喇，好開心。」佢水汪汪嘅眼神望向Kris，青澀互動如初戀現場，引發全場女神尖叫，Yuki更羞喊：「完未呀？呢個環節！」
羅毓儀感動落淚動用換人權
由於Yuki嘅三個心動名額已滿，Kris喺阿Bob要求下再度真情告白：「因為我覺得Yuki係一個需要多啲陪伴鼓勵，可能佢鍾意睇戲、睇動漫、或鍾意食某啲嘢，我都會陪佢先。我希望之後如果你有好多煩惱，又或者做嘢方面嘅嘢，我會想同你一齊研究、一齊去進步，希望有呢個機會。」呢番話令Yuki感動到哽咽，話：「死啦，我感動到想喊！（哽咽）其實我唔係好估到，其實我哋叫做冇乜交集，但你好似好了解我咁。」事後Yuki喺訪問中數度哽咽：「佢不單止睇得出自卑嘅我，我覺得佢直頭包容咗呢樣嘢，甚至乎係因為呢樣嘢鍾意我。我估唔到會有人鍾意咁樣嘅自己，所以佢咁講我嗰下有啲激動。」最終，Yuki決定放棄21歲嘅康嘉泰，將名額讓畀Kris。
網民：希望佢地可以一齊
喺Yuki為Kris配戴「心動頸鏈」嘅一刻，二人雖然略顯羞澀，但唔斷甜笑同深情對望，惹蟻程度完全不輸GM同Sophie嘅經典場面。呢段青澀又真摯嘅互動，喚起觀眾對初戀嘅悸動，後續發展令人充滿期待。
不少網民表示：「呢個女仔好靚好甜好可愛」、「我睇果陣都不停講勁似王浩信，把聲都好似」、「佢2個幾襯吖⋯⋯」、「希望佢地可以一齊」