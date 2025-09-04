女神配對計劃｜林俊其「給十年後Yuki」直接拍片求婚！立誓齊齊做視帝視后
林俊其十年後笑容：成為彼此陽光
現年29歲的影片中林俊其溫柔地描繪，十年後自己將因為Yuki變得更愛笑，成為陽光男孩：「如果十年後，我會覺得我會笑得多了，我會變成一個陽光男孩，因為你十年前跟我說過喜歡我笑，叫我笑多點。」他更指喜歡看到對方的笑容，二人成為了治癒彼此的存在：「所以我們成為了彼此療癒。」
咖啡之約：見證日常點滴、願做你白老鼠
男方亦提到Yuki 的咖啡習慣，想像十年後她已品嚐過無數咖啡，見證著日常的累積。他甜蜜地說：「十年後，你應該喝了幾千萬壺咖啡，因為你曾經跟我說過想喝咖啡，現在已經變成了每天喝一杯。」除了生活習慣，林俊其更承諾會為不擅烹飪的女友下廚，並一同鑽研新菜式。他笑言女友將會成為他的「白老鼠」：「你說過你不太會煮東西，讓我來煮給你吃，之後我們可能會研究很多不同的新菜式，因為你跟我說過很想嘗試不同的菜式，叫我煮多點，你就應該做了十年的白老鼠。」
密謀做視帝視后夫妻 誇下海口研究
林俊其幻想的未來二人關係中，他們不僅是情侶，更是共同成長的夥伴，有機會一齊成為「視帝視后」。林俊其表示，他們會在這十年間不斷一起研究，成為彼此的演戲大師和輔導師：「我們應該十年後會成為對方的演戲大師，輔導師，因為我們這十年不斷一起去研究。」他不只關心生活，更會投入對方的創作世界，成為她最強的後盾。林俊其承諾道：「你的作品，我也會每晚和你一起去想不同的橋段。」簡單一句話，卻是無比的支持。
林俊其承諾擁有屬於自己家：願為羅毓儀遮風擋雨
告白的最後，林俊其提及了兩人對未來的終極期盼——建立一個家。他深情地說：「十年後我們可能會有一個家，屬於我們的家，因為你跟我說過，你想有一個屬於你的地方，而這個地方是讓你遮風擋雨，讓你知道原來你還有很多地方可以保護你。」
網友回應 ：10 年後仲陽光男孩、YUki 都40 歲了！
影片上載後得到熱烈迴響，有網友表示「原來係kris主動話想比一個家yuki 呢個真係好催淚！」，也有人讚賞「講到同yuki有個家，喊咗，好感動呀！Yuki有Kris一定好幸福」感到無數觀眾： 「監製咁快播Kris嗰段10年後既片出街嘅？！ 咁係咪即係正片唔會播依段阿?」但也有觀眾嘲笑林俊其太肉麻，提及一對接近卅歲的藝人十年後的真實歲數：「10 年後仲陽光男孩、YUki 都40 歲了！」
