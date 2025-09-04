女神配對計劃｜林俊其「給十年後Yuki」直接拍片求婚！立誓齊齊做視帝視后

《女神配對計劃最後告白》將在9月8日晚開始播出，但監製就提早「劇透」在網上播出了求愛勇者林俊其對羅毓儀的兩分鐘表白，主題為「給十年後的妳」的影片於網上瘋傳，林俊其幻想與Yuki十年後的生活點滴，溫馨內容感動全網，更被封為「最完美男友範本」！