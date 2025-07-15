女神配對計劃｜林俊其密會港姐情史曝光 甜蜜互動惹緋聞翻炒
林俊其6年前曾與陳曉華相約到嘉年華
日前，有傳媒再爆料指「港姐殺手」林俊其曾經在六年前同陳曉華相約到嘉年華狂歡，同行的還包括戴祖儀與鞏姿希作「煙幕」。當日兩人全程形影不離，不時四目交投，互動親暱甜蜜。當陳曉華挑戰拋公仔遊戲時，林俊其更在旁貼身指導，細心體貼，舉止曖昧，引發外界聯想。
「港姐殺手」曾被指暗撻梁超怡
現年28歲林俊其今年2月被傳出與2022年港姐季軍28歲梁超怡交往，二人被發現穿著「白色情侶裝」在尖沙咀約會，兩人在逛街購物和享用浪漫晚餐期間，梁超怡對一個Labubu巨型公仔展現出濃厚興趣，並與林俊其一起拍照，不過兩人最後解釋只是好朋友。
羅毓儀面對林俊其大叫「救命」
Yuki面對「林俊其式壁咚」，反應與面對醫美太子爺Kenneth及好友T.Max明顯大不同，林俊其都還未「埋位」，Yuki已大叫：「救命我想走！」更一開始已迴避林俊其問題：「咩呀？」、「我聽唔明，你講多次」
林俊其單刀直入 Yuki笑出聲
《女神配對計劃 》第6集「三角枱約會」最終回，原本對林俊其林俊其充滿戒心及疑心的羅毓儀Yuki，最後竟然因為一個「壁咚」遊戲全面失守，連環放送沉船Cutie樣，全程不敢睜眼！
Yuki面對「林俊其式壁咚」，反應與面對醫美太子爺Kenneth及好友T.Max明顯大不同，林俊其都還未「埋位」，Yuki已大叫：「救命我想走！」更一開始已迴避林俊其問題：「咩呀？」、「我聽唔明，你講多次」
跟住林俊其索性單刀直入問：「你話xxx，咁係咪即係承認對我有心動過？」原本已不知點算好的Yuki，聞言唧一聲笑出聲之餘，更笑到要掩嘴兼耷低頭，到底林俊其重提了Yuki甚麼說話，令Yuki如此不知所措？而對於林俊其的層遞式進逼，Yuki亦只能一再投降大叫：「吖！救命呀！」
口裡說不「無心動」羅毓儀眼神很誠實
嚇到三魂唔見七魄的Yuki，帶點心虛地以「唔係呀」虛弱反擊，說畢忍不住貪望林俊其反應，但隨即又很快移開視線，並繼續強調：「我冇心動過，冇呀冇呀！」但憑藉望向林俊其的水汪汪黑眼睛，少女心事十分明顯，最後為了幫自己打圓場，Yuki索性乾笑兼眼泛淚光謂：「救命呀，我走先，要匿埋」，反應媲美韓劇可愛小女主。眼見Yuki咁Pure咁True，現場花生團甚至主持兼金牌經理人林盛斌（阿Bob）均大為雀躍，黃嘉雯：「佢（Yuki）唔想望佢喎，係咪即係有感覺呢？」江美儀肉緊大叫：「紅都面晒！」
連環十句「好衰呀」撒嬌
雖然林俊其冧到Yuki氹氹轉，但面對T.Max的真誠強攻，在最後這個「壁咚」回答亦很難說會坐定粒六勝出。而當Yuki逐一點評三名組員壁咚表現時，竟連環急口念式向林俊其拋出了至少十句「好衰呀」！