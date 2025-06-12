女神配對計劃｜梁敏巧被批個樣似40路仲老過Babyface！親自落場問1事遭網民寸爆

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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》搵來《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）公開招男友，不過節目開播後，網民竟紛紛質疑其「女神」身份，並只關心她和Babyface的發展，引來梁敏巧親自落場詢問大家一件事！

《女神配對計劃》梁敏巧 被指得罪化妝師

《女神配對計劃》首集播出，不少網民都指梁敏巧外表太成熟，唔似只得30歲，有網民猜測她得罪了化妝師，有網民更直指她個樣仲老過Babyface：「個妝實在太濃…加上她的眼下垂及面太肥大，所以感覺比較老」、「佢只係得30歲，但樣真係好老，唔知係咪化妝問題」、「佢睇落仲大年紀過yoyo同煒哥、胡定欣呢啲」、「連babyface望落去都比她年紀小」、「睇落係女方大過男方一截 ，話畀人聽雙方都係30路，好有差別」、「以為佢真係四十幾歲！」

女神配對計劃 同樣30歲，但梁敏巧被指個樣仲老過Babyface。（圖片來源：TVB）
同樣30歲，但梁敏巧被指個樣仲老過Babyface。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 Babyface在《女神配對計劃》首集尾段終於出場，令網民都好期待Maggie嘅回應。（圖片來源：TVB）
Babyface在《女神配對計劃》首集尾段終於出場，令網民都好期待Maggie嘅回應。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 網民直指Maggie外表太成熟，在5位女神中競爭力太差，為節目效果都要揀Babyface。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
網民直指Maggie外表太成熟，在5位女神中競爭力太差，為節目效果都要揀Babyface。（圖片來源：IG@maggiemanhau）

梁敏巧 問大家點解覺得佢同Babyface好襯

對網民認她和Babyface好襯，梁敏巧滿心不解，在社交網上親自落場問大家：「好多網民認為我同Babyface好襯，點解呀？」卻被網民寸爆她借Babyface宣傳自己：「慘了，女的要逆向借番babyface大哥make noise」、「講真Babyface紅過你，你同佢一齊有機會令你更多幕前機會」、「你無人氣時又識諗起babyface，真係當人係你atm」等，更有網民話：「老老實實，babyface執返個look，比你好睇好多」、「簡直係世紀絕配！」

女神配對計劃 梁敏巧問大家點解覺得佢同Babyface好襯。（圖片來源：TVB）
梁敏巧問大家點解覺得佢同Babyface好襯。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 梁敏巧親自落場問大家點解認為佢同Babyface好襯，卻被網民寸爆她借Babyface宣傳自己。（圖片來源：Threads@maggiemanhau）
梁敏巧親自落場問大家點解認為佢同Babyface好襯，卻被網民寸爆她借Babyface宣傳自己。（圖片來源：Threads@maggiemanhau）
女神配對計劃 揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）
揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 網民認為梁敏巧個樣顯老係因為化妝問題。（圖片來源：網民留言截圖）
網民認為梁敏巧個樣顯老係因為化妝問題。（圖片來源：網民留言截圖）
女神配對計劃 更指Babyface個樣仲後生過佢。（圖片來源：網民留言截圖）
更指Babyface個樣仲後生過佢。（圖片來源：網民留言截圖）
女神配對計劃 有網民更話梁敏巧個樣似50路！（圖片來源：網民留言截圖）
有網民更話梁敏巧個樣似50路！（圖片來源：網民留言截圖）

梁敏巧以鞋比喻暗示無揀到Babyface？

梁敏巧在IG限時動態中，自爆不斷收到網民攻擊她的留言，而當網民追問她覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧更以鞋作比喻，回答：「對鞋可能好靚，睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知，自己想唔想要同適唔適合自己。」似乎暗示仍然無揀到Babyface。

女神配對計劃 梁敏巧自爆不斷被網民攻擊。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧自爆不斷被網民攻擊。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 被網民追問覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧就以鞋作比喻，暗指Babyface唔適合自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
被網民追問覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧就以鞋作比喻，暗指Babyface唔適合自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 Babyface去年10年在TVB節目《呃錢》初登場，之後就揚言要將「東張女神」梁敏巧追到手。（圖片來源：TVB）
Babyface去年10年在TVB節目《呃錢》初登場，之後就揚言要將「東張女神」梁敏巧追到手。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 去年台慶TVB出動王祖藍扮嘢醜化Babyface，與梁敏巧表演歌舞，網民認為如今改造後的Babyface比王祖藍更順眼。（圖片來源：TVB）
去年台慶TVB出動王祖藍扮嘢醜化Babyface，與梁敏巧表演歌舞，網民認為如今改造後的Babyface比王祖藍更順眼。（圖片來源：TVB）

  • 《女神配對計劃》五位女神檔案

    • 李芷晴
      • 年齡: 32歲
      • 拍拖次數:6次
      • 單身半年
  • 葉蒨文
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身8個月
  • 梁敏巧
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：3次
    • 單身半年
  • 關嘉敏
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身3年
  • 羅毓儀
    • 年齡: 29歲
    • 拍拖次數：4次
    • 單身1年
    • 女神配對計劃 5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）
    5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）

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    撰文：東方新地圖片來源：IG@maggiemanhau、Threads@maggiemanhau、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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