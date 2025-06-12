女神配對計劃｜梁敏巧被批個樣似40路仲老過Babyface！親自落場問1事遭網民寸爆
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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》搵來《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）公開招男友，不過節目開播後，網民竟紛紛質疑其「女神」身份，並只關心她和Babyface的發展，引來梁敏巧親自落場詢問大家一件事！
《女神配對計劃》梁敏巧 被指得罪化妝師
《女神配對計劃》首集播出，不少網民都指梁敏巧外表太成熟，唔似只得30歲，有網民猜測她得罪了化妝師，有網民更直指她個樣仲老過Babyface：「個妝實在太濃…加上她的眼下垂及面太肥大，所以感覺比較老」、「佢只係得30歲，但樣真係好老，唔知係咪化妝問題」、「佢睇落仲大年紀過yoyo同煒哥、胡定欣呢啲」、「連babyface望落去都比她年紀小」、「睇落係女方大過男方一截 ，話畀人聽雙方都係30路，好有差別」、「以為佢真係四十幾歲！」
梁敏巧 問大家點解覺得佢同Babyface好襯
對網民認她和Babyface好襯，梁敏巧滿心不解，在社交網上親自落場問大家：「好多網民認為我同Babyface好襯，點解呀？」卻被網民寸爆她借Babyface宣傳自己：「慘了，女的要逆向借番babyface大哥make noise」、「講真Babyface紅過你，你同佢一齊有機會令你更多幕前機會」、「你無人氣時又識諗起babyface，真係當人係你atm」等，更有網民話：「老老實實，babyface執返個look，比你好睇好多」、「簡直係世紀絕配！」
梁敏巧以鞋比喻暗示無揀到Babyface？
梁敏巧在IG限時動態中，自爆不斷收到網民攻擊她的留言，而當網民追問她覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧更以鞋作比喻，回答：「對鞋可能好靚，睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知，自己想唔想要同適唔適合自己。」似乎暗示仍然無揀到Babyface。
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
撰文：東方新地圖片來源：IG@maggiemanhau、Threads@maggiemanhau、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期