女神配對計劃 ｜ 梁敏巧Matt配對成功慶功宴被迫表白 竟然係廁所官宣背後有這個原因
廣告
TVB戀愛綜藝節目《女神配對計劃》昨晚播出大結局，梁敏巧與暖男律師劉啟進配對成功，成為網民心目中最真實的一對。不過最精彩的並非節目本身，而是慶功宴上眾人撮合兩人表白的爆笑場面，更史無前例地在廁所進行「官宣」，令全城熱議。
節目外繼續了解感動網民
與其他配對成功的情侶不同，梁敏巧與Matt並沒有即時成為情侶，而是選擇在節目外「繼續了解」，盼可再進一步發展。Matt在社交平台深情分享參加節目的感受，感謝梁敏巧選擇他，並表示「因為你按燈，我們緣分才會開始」。他認為兩人選擇慢慢發展而非即時成為情侶，恰恰是他們「心靈相通」的證明。這種真摯的態度讓網民大讚二人是最真實的一對，紛紛送上祝福希望他們可以修成正果。
慶功宴眾人化身最強助攻
昨日慶功宴上，因為Matt需要早走離場，只好改用視像形式繼續參與。當梁敏巧與他一齊直播時，由於會場太嘈雜的關係，眾人竟然走到廁所進行直播。關嘉敏與Matthew全程一唱一和化身最強助攻，不斷要求二人加速發展。面對眾人的起哄，梁敏巧立即表示要求給空間，強調「關係係雙方，唔係一定我話事，都要Matt哥話事」，展現出成熟的愛情觀。
廁所表白史無前例爆笑
當眾人再次要求Matt向梁敏巧表白時，梁敏巧害羞得要離開現場。Matt隨即說出「我鍾意Maggie」，但大家不收貨，認為這句說話跟普通粉絲用語沒兩樣。眾人拉住梁敏巧重返直播場地後，Matt兩度對住鏡頭向她說「我愛你」，令到梁敏巧面紅紅大聲尖叫。羅毓儀等人要求梁敏巧回應Matt的說話，要她也說「我都愛你」，沒想到她竟然回應「都係個句隔住個MON唔算，多謝」，眾人隨即噓爆。
關嘉敏笑稱廁所官宣創先河
面對這個史無前例的表白場面，關嘉敏忍不住笑稱「真係好浪漫，係廁所示愛，廁所官宣都是第一次」，為整個場面增添更多笑料。這個意想不到的表白地點雖然不夠浪漫，但卻充滿真實感，完美地體現了兩人樸實無華的感情。網民看到這個爆笑場面後紛紛留言表示被逗樂了，同時也被兩人的真誠互動所感動，期待他們能夠在現實生活中繼續發展這段美好的感情。
圖片來源：IG@maggiemanhau資料或影片來源：原文刊於新假期