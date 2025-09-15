女神配對計劃 ｜ 梁敏巧Matt配對成功慶功宴被迫表白 竟然係廁所官宣背後有這個原因

TVB戀愛綜藝節目《女神配對計劃》昨晚播出大結局，梁敏巧與暖男律師劉啟進配對成功，成為網民心目中最真實的一對。不過最精彩的並非節目本身，而是慶功宴上眾人撮合兩人表白的爆笑場面，更史無前例地在廁所進行「官宣」，令全城熱議。