女神配對計劃2｜盤點海選5大重點參加者！「林敏驄2.0」再登場繼續問非所答

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》第二季前日（16日）於將軍澳電視廣播城舉行記者會，正式宣布啟動「全球招親」，五位全新星級女神陣容首度曝光。最令人意想不到的是，上季被封為「林敏驄2.0」的王維燁竟然再度報名參加，透過視像連線與主持林盛斌（Bob）重逢，全場笑聲不斷，而今季其餘參加者同樣各有特色，面試場面精彩程度完全不輸上季。