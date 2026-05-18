女神配對計劃2｜盤點海選5大重點參加者！「林敏驄2.0」再登場繼續問非所答
五位星級女神陣容震撼公開配對升級
《女神配對計劃》第二季今次請來郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）及何沛珈（Roxanne）組成全新女神陣容，節目繼續由「金牌媒人」林盛斌主持，更邀請玄學天后雲文子師傅擔任嘉賓把關。監製莫文浩透露今季將加入更多嶄新配對元素，製作組早前已馬不停蹄進行多輪面試，務求為女神們覓得真命天子。
1. 王維燁再度參戰視像面試繼續「問非所答」
上季憑獨特對答風格爆紅的王維燁（Jason），今次再度報名參加第二季。面試以視像連線形式進行，林盛斌一見到他即表示「我也很想念王維燁」，更透露上季兩人對話片段在不同網絡平台累計超過2,000萬人觀看。被問到為何再次報名，王維燁回答「報名只是玩玩，只是一個儀式」，繼續保持其招牌式的「已讀亂回」風格。他透露自己目前從事網絡主播工作，兼職教琴和唱歌，被問及月入多少時依然含糊其辭，只說「又多又少，很開心」。林盛斌最後要求他即場獻唱，王維燁表示已有準備，更自爆今季心儀對象為陳若思，稱「幾欣賞佢，鐘意佢恐怖樣」。
2. 36歲iBanker大隻男即場裸身做體操震驚全場
今季面試者中，一位36歲曾從事投資銀行工作的參加者成為焦點。他身高175cm，香港出身、紐西蘭長大、曾於美國工作，現在擔任Freelance健身及體操教練。他自爆擁有兩間物業，天台可容納十幾人，月入達6位數。最震撼的是他即場脫去上衣，以裸露上半身示範體操動作，肌肉線條令人印象深刻，網民紛紛表示他與郭珮文（Juliana）非常匹配。
3. 19歲乒乓球教練自爆理想型係「食軟飯」
年僅19歲的乒乓球教練是今季最年輕的參加者之一，他表示理想型是事業型女性，更直言「可以將自己人生交俾佢」，令在場嘉賓即時笑指其理想根本就是「食軟飯」。雖然年紀輕輕，但他即場自彈自唱展示才華，據悉他曾參加歌唱節目，當時主持森美亦對他讚賞有加。他的坦率態度與年輕氣息為面試環節帶來不少歡樂氣氛。
4. 34歲A0金融才俊年薪7位數從未拍過拖
另一位令人驚訝的參加者是34歲的Tony，他自稱是金融公司老闆，旗下擁有4間公司，同時於港大教授金融分析課程。他透露年薪達7位數，自住一層樓，有車牌但未有買車。然而最令全場嘩然的是他自爆至今從未拍過拖，是不折不扣的「A0」。這位條件極優秀卻零戀愛經驗的參加者，究竟能否在節目中成功脫單，成為一大懸念。
5. 29歲健身教練公主抱林盛斌即場「沉船」
29歲的健身教練Aries來自連鎖健身中心，月入約2萬中至3萬多。雖然收入不算頂尖，但他即場示範抱住林盛斌做深蹲，Bob被公主抱後即刻對他產生極大好感，兩人更即興合唱一曲，場面溫馨搞笑。網民紛紛留言「Bob應該第一次俾人公主抱」、「Bob沉曬船」，笑指Bob才是今季最容易被攻略的對象。
網民熱議王維燁回歸期待新一季配對火花
記者會片段曝光後，網民反應極為熱烈。不少觀眾對王維燁再度參戰表示興奮，紛紛留言「呢個唔入選，天理不容！」、「以為睇緊喜劇之王」、「笑到眼淚水都標」。亦有網民對36歲iBanker的條件表示驚嘆，認為他與郭珮文是「天作之合」。至於34歲A0金融才俊，網民則好奇「咁好條件點解會A0」，引發大量討論。