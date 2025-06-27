女神配對計劃第4集｜關嘉敏難忘前度冷暴力對待 摧毁快樂生辰爆喊收場！
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至於今集打頭陣出場的關嘉敏Carman與三名組員，原本佔盡上風的姜卓文（細John），最後竟因Carman愛犬Two Two的「選擇」，陷入了前所未有的重大危機！到底令細John陷入苦戰的，是 iBanker 黃家俊Matthew，還是蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy？出名真性情的Carman，上集尾聲現身時獲不少網民大讚：「做女友真係無得頂」、「結婚應該呢種」、「同Carman一齊好開心」、「夠爽」。
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關嘉敏剖白最難忘生辰有洋蔥
今集繼續展現真性情的Carman，除繼續有可愛浮誇表情包大放送，更會在「甜品時間」與心儀求愛勇者真情剖白一次最難忘的生辰，在Carman家人在場的情況下，Carman前度不但全程黑面發脾氣，最後更拂袖離座，令Carman最終爆喊收場。
細John一個舉動盡顯暖男細心一面
上集講到，與心儀參賽者細John深入了解的Carman，Fine Dining一開始已儀態盡失！選了牛肉他他作前菜的Carman，未知是否因要與細John交流太過緊張，竟然一嚟就將一大pat他他跌在枱布上！為免女神太過尷尬，三位男士各出奇謀安撫，當中細John除說了一句：「睇唔到睇唔到，幫你遮住」為Carman擊退尷尬，還Man爆地幫Carman清理「被沾污」的枱面，暖男指數100分！
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關嘉敏單身時間長達3年
《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，五人之中單身時間最長的，則為已有三年沒有拍拖的Carman；扮譚輝智扮到街知巷聞的她，笑言希望能找到令自己重拾「做女仔」感覺的另一半。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期