女神配對計劃第4集｜關嘉敏難忘前度冷暴力對待 摧毁快樂生辰爆喊收場！

至於今集打頭陣出場的關嘉敏Carman與三名組員，原本佔盡上風的姜卓文（細John），最後竟因Carman愛犬Two Two的「選擇」，陷入了前所未有的重大危機！到底令細John陷入苦戰的，是 iBanker 黃家俊Matthew，還是蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy？出名真性情的Carman，上集尾聲現身時獲不少網民大讚：「做女友真係無得頂」、「結婚應該呢種」、「同Carman一齊好開心」、「夠爽」。