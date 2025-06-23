女神配對計劃第4集｜63歲Andy哥背景起底 年薪200萬富翁成功「復活」換走小鮮肉
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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》再度引爆話題，最新一集預告出現驚人變數！原定與女神梁敏巧（Maggie）三角約會的三位男士，包括譚品堯（Henry）、烏茲別克斯坦型男榮嘉爾（Jay）及劉啟進（Matt），竟然臨時換人。原本身高193cm嘅小鮮肉Jay被換走，取而代之的是早已被淘汰、身家過億、年薪超過200萬的63歲Andy哥（余國華）！
女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應爭議兼揭曾患焦慮症 廣告被狠批大崩壞認唔出
三角約會臨時換人 Andy哥驚喜回歸
節目組釋出第4集預告，Andy哥表現不輸畀另外兩位律師同醫生，似乎係黑馬！這突如其來「復活」安排，令現場嘉賓及觀眾全部目瞪口呆，就連「花生團」成員江美儀都忍不住大叫。
63歲Andy哥背景起底 初選階段
Andy哥自首集登場以來，因為高齡又極具財力成為焦點。他不但保養得宜，身形健碩，更有六嚿腹肌，現場更即席示範高難度動作，展現出強勁體能和霸氣一面，令Maggie大為開心。不過，Maggie最終還是因為與Andy哥相差33年，坦言「Andy哥比我父母都大」，經過一番掙扎後，選擇放棄這位霸道總裁型男。不過，Maggie直言：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」
網民笑指梁敏巧識揀：最有錢果班俾佢揀晒
這次節目組「臨時換人」的操作，也讓觀眾熱議年齡與愛情之間的抉擇。網民紛紛留言：「呢位男士真係唔似60+,身形外型都keep得好好。如果佢唔喺哩個年齡對上一集Maggie一早揀左啦」、「真係做得妳老豆」、「最有錢果班俾佢揀晒，又唔認自己貪錢」、「呢個阿叔睇落成個陳奕迅咁樣」
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期