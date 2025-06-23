女神配對計劃第4集｜63歲Andy哥背景起底 年薪200萬富翁成功「復活」換走小鮮肉

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》再度引爆話題，最新一集預告出現驚人變數！原定與女神梁敏巧（Maggie）三角約會的三位男士，包括譚品堯（Henry）、烏茲別克斯坦型男榮嘉爾（Jay）及劉啟進（Matt），竟然臨時換人。原本身高193cm嘅小鮮肉Jay被換走，取而代之的是早已被淘汰、身家過億、年薪超過200萬的63歲Andy哥（余國華）！