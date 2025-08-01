女神配對計劃｜人氣CP疑旺角拍拖被斷正 網民偵探上身力數2大證據+本人有回應！

TVB真人騷《女神配對計劃》近期話題不斷，隨著節目已經播到女神與求愛勇者單獨同房過夜，唔少網民都十分好奇嘅人之後嘅感情走向。日前就有網民在社交平台曬出1張背影照，並直指自己在旺角偶遇節目中其中一對人氣CP，引起熱議之餘，亦有唔少人偵探上身搵出2大證據……