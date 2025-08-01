女神配對計劃｜人氣CP疑旺角拍拖被斷正 網民偵探上身力數2大證據+本人有回應！
廣告
TVB真人騷《女神配對計劃》近期話題不斷，隨著節目已經播到女神與求愛勇者單獨同房過夜，唔少網民都十分好奇嘅人之後嘅感情走向。日前就有網民在社交平台曬出1張背影照，並直指自己在旺角偶遇節目中其中一對人氣CP，引起熱議之餘，亦有唔少人偵探上身搵出2大證據……
人氣CP疑旺角拍拖被斷正
日前有網民在社交平台曬出多張照片，並配文表示：「旺角碰到女神配對計劃Yuki同Kris拖手」，直指自己於旺角偶遇羅毓儀與林俊其。該網民更透露當時「男方沒有戴口罩，女有戴」，雖然曬出嘅照片只係背影照，但係就強調：「我是看到正面後才拿手機跟住拍的！ 正面來不及拍啊」，瞬間引起大批網民熱議！
網民偵探上身力數2大證據
對於2人突然被爆出在旺角拖手現身，唔少網民就網民偵探上身，齊齊指出2大證據證明相中人就係羅毓儀與林俊其！有網民指2人所穿嘅鞋款與近日上載於社交平台嘅跳舞片中款式相同，更有網民翻查羅毓儀嘅舊照，發現佢於今年4月曾曬出孭住粉紅色手袋嘅廣州街拍照，與相中人所使用嘅粉紅色手袋不謀而合。
羅毓儀親回與林俊其被爆拖手照
羅毓儀今日接受訪問時亦有開腔回應事件，Yuki親證相中是二人，並透露2人在節目camping後因監製放寬，有私下見面，而昨日正好因為2人咁啱都喺公司，於是就相約收工後共進晚餐。
而對於被影到拖手照，羅毓儀就表示因為剛好經過馬路位，林俊其出於風度拉住自己過馬路，不過就稱「過完佢就冇特別放手，我又唔知點好，但過咗陣，佢就同我講sorry然後放開咗，我諗佢可能都怕我介意，因為始終我哋又未一齊」，再次澄清2人並未如網民猜測已經撻著。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@yukyukyukee、ig@manho_mok、ig@krisllck、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期