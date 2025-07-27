女神配對計劃｜羅毓儀親揭多次拒絕與T.MAX背後有苦衷

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》改為九點半播出第9集，Yuki為保Kris不被淘汰，多次拒絕與T.MAX的甜蜜互動，引發熱議。雲文子師傅更從玄學角度力撐Yuki「Say No有理」，究竟Yuki背後的真實想法是什麼？