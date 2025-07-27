女神配對計劃｜羅毓儀親揭多次拒絕與T.MAX背後有苦衷
Yuki拒絕T.MAX背後有苦衷
遊戲初段，T.MAX（海淦清）多次與Yuki選中同一答案，二人有機會玩甜蜜互動，但Yuki每次都忍痛選擇其他隊的勇士。原來Kris與T.MAX在遊戲前各持一Key，若Yuki選T.MAX，Kris隨時有被淘汰的風險！Yuki事後接受訪問時坦言好擔心Kris：「因為玩問答環節時候哩，我就好少見到某人嘅，咁跟住我就開始擔心喇，死啦！如果真係五條問題都撞唔中，咁你咪真係得一條鎖匙？！」Yuki的「愛恨分明」性格獲雲文子師傅點評：
「塊臉好圓、隻眼好圓嘅人係愛恨分明，呢啲人唔鍾意你就係唔鍾意你。」
網民指T.Max化妝樣似霍哥
除了被Yuki多番拒絕，T.Max的外貌亦一直未能贏得網民好感。自他一出場，不少網民已笑指他撞樣「霍哥」，更有人形容他是「美化版霍哥」。而在《女神配對計劃》第七集中，他更化上濃妝登場，嘴唇塗上唇膏，造型誇張，令一眾網民忍不住爆笑，有人更直言「成個Joker咁款」，掀起熱議。
女神配對計劃｜T.Max黑材料連環爆 曾爆為邊緣青年暴力狂 一度險坐監
《女神配對計劃》羅毓儀追求者之一的T.Max（海淦清）在節目播出後備受關注，但節目播出後爭議四起。不但被揭曾是邊緣青年一度險坐監，更被翻出《造星3》因人緣差遭隊友Foul走，外貌亦被網民恥笑撞樣「霍哥」形象全面插水。
T.Max被爆為邊緣青年 一度險坐監
日前有傳媒翻查並整理T.Max的黑歷史，揭發他中四輟學，長期需社工介入輔導，當年經常流連邨頭，自以為自己是古惑仔「陳浩南」，行為偏激失控。他亦曾親自承認，自己年少時是典型邊緣青年，生活極度混亂。
不但拒絕讀書、離家出走變成常態，甚至曾在與父母爭執後情緒爆煲，拆出櫃桶、手持鐵製路軌對峙父母，場面激烈到驚動鄰居報警，誤以為發生家暴。警方到場勸喻，母親更當場痛哭祈禱，一度鬧出失控場面。
《造星3》時期得罪隊員被foul出局
有網民更翻出T.Max早於《全民造星III》時期的黑歷史，當時表現平平，未見突出之處。到了第二輪比賽，他更因與隊友相處出現問題，疑似得罪人，被隊友聯手投票淘汰出局，慘遭Foul走。事件當時已引起討論，今次隨著《女神配對計劃》播出，舊帳再被翻出，令他的形象再添陰影。