女神配對計劃｜羅毓儀曾爆喊揭上段情分手真相YouTuber前度多次被狠批「襯唔起」
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羅毓儀曾爆喊揭分手真相
《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，羅毓儀自言單身1年，拍拖次數4次。
男方多次被網民狠批「襯唔起」
羅毓儀在入行後不久便與當時男友Mike一起經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，男方亦多次被網民狠批「襯唔起」Yuki，最後二人在去年3月正式宣布分手。
羅毓儀接受傳媒訪問時，提到與舊愛Mike分手的真正原因。羅毓儀指藝人生活麻煩，令二人無論在溝通、生活模式還是性格上都產生問題。起初以為二人能夠解決問題，但在拍攝《巾幗梟雄之懸崖》時經歷4個月Long D後就令問題變得一發不可收拾。
羅毓儀爆喊指好唔開心
羅毓儀在訪問中續指自己即將28歲，想將更多時間放於拍劇上，而此問題亦令二人發生衝突。雖然Mike曾經提出願意付出時間解決問題，但羅毓儀就不想強逼對方改變自己，導致二人最後分手。羅毓儀講講吓更忍唔住爆喊，指分手後好唔開心，畢竟大家相處咁多年，陪大家經歷過好多嘢，但可惜一切已經返唔到轉頭。
網民反應冷淡：扮乜情傷
雖然羅毓儀爆喊剖白分手真相，但網民的反應就非常冷淡。不少網民都認為羅毓儀消費前度，又話佢扮情傷，實質就係嫌Mike窮，所以先分手：「而家咪咪不知幾開心，呢種女人不要也ba」、「尊重前任唔好消費人哋，博見報」、「勸Yuki唔好主動提及前度，並唔係要你絕倩，而係有太多人最鍾意睇人仆X，你越提及前度就越多流言！同埋你經常講起，只會影響佢Youtube發展，到時連朋友都做唔成，大家努力工作就可以！」、「扮乜情傷，嫌人窮啫，分咗手即刻刪埋男方相同unfollow」、「以前又唔見佢分，因為開始上位，就嫌棄人哋，咁真實答案唔講得，點都要扮好人，如果佢冇拍下流上車族，令人認識咗，我又唔信佢會分手呀，咪繼續做 youtuber」等。
羅毓儀拍拖4年 以情侶檔拍片
羅毓儀自2019年加入TVB，憑藉其童顏和可愛的外表迅速在觀眾心中留下深刻印象。在2022年的劇集《下流上車族》中飾演車蔓蔓一角，更是讓她的人氣急升，成為矚目焦點。除了在TVB的演出外，Yuki和Mike還一同經營著YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，以情侶檔的形式分享生活點滴，贏得了一大批忠實粉絲。
在TVB獲得重要角色之前，Yuki在網絡界已經小有名氣。兩人交往4年，不僅在鏡頭前甜蜜合作，私下裡也有著共同的興趣愛好。兩人都是日本動漫的忠實粉絲，經常一起出席動漫節，並扮成各種動漫角色現身；另外又組成了業餘樂隊MochiIce，Yuki擔任結他手，而Mike則是鼓手，兩人經常一起演出。
網民曾批男方「襯唔起」女神多次被攻擊容貌
儘管有網民曾評論Mike「襯唔起」女神Yuki，但Yuki曾公開力撐男友，大讚他「超級靚仔有型有才華又可愛」。然而，好景不常，Yuki在3月4日於個人IG限時動態中用黑底白字的方式宣布，她與Mike已經在幾個月前分手了。她向粉絲解釋說：「因為我地（哋）都需要時間沉澱所以冇第一時間通知大家」。她還向粉絲保證，雖然分手，但兩人依然是朋友，樂隊也會繼續運作。
YouTube頻道將改名
至於他們合營的YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，Yuki表示將會進行改名。這個頻道見證了兩人的甜蜜時光，也是他們與粉絲互動的平台。改名後的頻道將會帶來怎樣的內容，成為粉絲關注的焦點。
網友翻出分手導火線
另一方面，有眼利網友發現其實分手早有徵兆，事緣在8個月前二人一齊拍片，網友發現Yuki要身水身汗追電車時，不時黑面，疑似不滿男友得安排。