《女神配對計劃》校服P爆衝突｜3神秘猛男踩場搶女神 9仔團結拍枱示威嚇到Sophie花容失色！

TVB熱播戀綜《女神配對計劃》結局前夕掀起巨浪！最新一集預告，三位神秘猛男空降踢館，公然挑機9位求愛勇者，火藥味極濃！正當9男聯手拍枱示威之際，竟意外嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面失控又爆笑，究竟呢三位踢館者是何方神聖，會否威脅到原有CP？