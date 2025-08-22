《女神配對計劃》校服P爆衝突｜3神秘猛男踩場搶女神 9仔團結拍枱示威嚇到Sophie花容失色！
最新預告3猛男踩場搶女 9勇者拍枱示威爆衝突
《女神配對計劃》最新一集大玩「那些年」主題，一眾女神與求愛勇者齊齊換上校服，重拾青春感覺。然而，三位身分成謎的踢館者突然殺到，更擺明車馬搶人，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，更有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻面一位女神嘅龍門」，來者不善！面對強敵，原本內鬥的9位勇者瞬間槍口一致對外，夾計大力拍枱想嚇退對方，更霸氣反擊：「口頭警告」、「夠膽出嚟除」！豈料巨響之下，踢館者未驚過，反而嚇到女神Sophie整個人彈起，她驚魂未定地說：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」，場面極度搞笑。
Yuki校服Look獲封真學生妹 Sophie自爆求學時好跩
今集校服主題亦成為焦點，五位女神各有特色，當中以羅毓儀（Yuki）的孖辮Look最有說服力，一出場即引來全場歡呼，Matthew大讚：「呢個真係學生妹」，同組的Kris亦怕醜甜笑謂：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」而葉蒨文（Sophie）的孖辮造型同樣獲組員一致好評，GM大讚清純，Eddie亦指她似足校園風頭躉。不過Sophie就自爆：「學生時有啲我行我素，都好嘈同好跩吓。」與女神形象形成極大反差。至於李芷晴（Stephanie）亦被Jacob大讚「睇到心心眼」，可見女神們魅力沒法擋。
踢館前夕官方放閃 國民CP GM與Sophie甜到漏
在緊張的踢館戰前，官方亦發放了多張甜度爆燈的CP照，似乎想為原有的配對打下強心針。五對CP組合包括被譽為「國民CP」的GM與Sophie、Yuki與Kris、Carman與Matthew、Stephanie與Jacob，以及Maggie與Matt。當中GM與Sophie的合照被指合襯指數爆燈，男方一表人才，女方就小鳥依人。而Yuki與Kris的開心笑容更被發現有「神撞樣」，襯到絕！最搞笑的要數Carman與Matthew，連影CP照都要加埋細John做「第三者」，貫徹鬼馬路線，未知新對手加入後，這些甜蜜畫面會否被打破。
網民熱議踢館者身份：「小學雞爭女大戰開打！」
預告一出，立即引起網民熱烈討論，焦點紛紛落在三位以「#健美先生」、「#足球教練」及「#遵守約定」為代號的神秘踢館者身上，同時亦對9位勇者「小學雞」級別的團結反擊感到爆笑。網民洗版留言：「笑死，拍枱咁大力結果嚇親自己女神！」、「Sophie個反應100分，真係嚇到個心都離一離。」、「9個男仔終於似返個樣，一致對外好過內鬥！」不少人亦開始競猜踢館者身份：「遵守約定嗰個最有戲，似係同邊個女神有過去！」、「健美先生係咪想挑戰GM？」、「國民CP唔可以拆散呀！」，看來最終配對結果將充滿變數。