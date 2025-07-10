《女神配對計劃》最新已淘汰2名男士！ 突宣布全球最後召集踢館勇者挑戰15強
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無綫熱播戀愛真人騷《女神配對計劃》進入白熱化階段，15位求愛勇者為爭奪5位女神歡心展開激烈競爭。《女神配對計劃》更於今日（10日）中午12時透過官方渠道宣布展開為期兩星期的「求愛勇者最後召集大踢館」限時活動。
女神配對計劃｜17秒預告疑洩露首輪淘汰者名單 勝出者可與女神同房過夜
Dating Camp激戰開始 最新已淘汰2名男士
本周日播出的一集中，5位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）將與13位成功進級的求愛勇者直入Dating Camp，展開更激烈更繽紛的女神爭奪戰。
全球緊急招募 最後踢館機會
為了增加節目的刺激及緊張感，每一刻都充滿變數的《女神配對計劃》，於今午12時透過無綫官方網及官方社交平台宣布展開為期兩星期的「《女神配對計劃》—求愛勇者最後召集大踢館」限時活動。活動緊急呼籲全球年滿18歲的潛力男性報名爭奪踢館資格，挑戰現有的求愛勇者陣容。被初步選中的參賽者將經過主持人林盛斌及花生團的嚴格篩選，方能獲得踢館資格與現任求愛勇者一爭長短。
兩星期限時報名把握機會
官方網站發出呼籲：「唔想眼白白睇住自己鍾意嘅女神被追走，就要把握最後機會！」報名日期由7月10日中午12時開始，截止日期為7月24日晚上11時59分，以香港時間為準。有意參加的男性可透過無綫官方網站及社交平台進行報名，與其他求愛勇者一決高下，爭取追求5位女神的機會。
圖片來源：TVB、IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期