女神配對計劃〡「醫美太子爺」令江美儀流晒口水 「翻版吳卓羲2.0」大爆情史超瘋狂

全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie/Step）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）公開招募潛力拖友。