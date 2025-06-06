女神配對計劃｜關嘉敏單身時間長達3年 扮譚輝智爆紅後希望回復「女兒身」
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關嘉敏單身時間長達3年
《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，五人之中單身時間最長的，則為已有三年沒有拍拖的Carman；扮譚輝智扮到街知巷聞的她，笑言希望能找到令自己重拾「做女仔」感覺的另一半。
關嘉敏大解放晒泳照福利 網民搞笑回應
關嘉敏回復「女兒身」，就去咗澳門水上樂園放假抖抖，更大方派泳照福利，見她身穿藍色吊帶泳衣輕輕晒出事業線，下身再騷出一雙白滑長腿！網民激讚：「嘩嘩嘩~關輝智派福利呀！」「真係靚得交關」「身材都幾好」「一個字索」
譚輝智關嘉敏同框跳唱《屈到病》網民激讚台慶搵佢哋表演
關嘉敏見到對方後興奮大笑！原本兩位從不相識，首次坐埋傾偈時，關嘉敏笑指：「其實咁樣睇我哋唔似㗎」譚輝智睇完超開心，又讚對方扮得好：「就係咁先睇到佢嘅功架，佢靚咁多，點會扮到我，又要扮唔識跳舞。」關嘉敏曾擔心好驚畀輝智粉絲鬧，如今好開心可以得到本尊認可，又即場同台跳唱《屈到病》，兩位首次合作就勁有喜劇效果！輝智仲話如果影片點擊率過百萬再找數。
唔少網民激讚：「台慶應該搵佢哋合體表演」「相似度：100%」「嘉敏，加油! 又靚又有身段」「試吓揾譚輝智扮關嘉敏唱跳一番」
專業評審一致好評 高分認可演技
《福祿壽訓練學院終極對決》中，三位專業評審對關嘉敏的表演給予瞭高度評價，其中錢嘉樂更是讚不絕口，他表示除了身高之外，關嘉敏的模仿在各方面都達到了驚人的相似度。評審志偉則忍不住提問：「係邊個嘅智慧叫你扮譚輝智架」、「你幾時開始覺得自己似譚輝智？」而祥仔則向無綫的梳化部同事送上了掌聲，表達對他們工作的認可。江美儀也不失幽默，她透露為了更好地配合關嘉敏的表演，特意向化妝間借來「拉姑頭箍」來增加效果。
關嘉敏自評：「模仿最難是舞姿」
節目結束後，關嘉敏分享了她在準備過程中的心得。她坦言，作為一名跳唱歌手，要扮演一個舞技生疏的初學者是最大的挑戰。「我揣摩咗好耐，我聽到最多評語，就係話我跳得太好，關嘉敏你減番少少啦。」她的努力沒有白費，最終以高分獲得了評審的一致認可，其中相似度方面更是獲得了滿分評價。
福祿壽訓練學院｜關嘉敏第一集扮尹光絞盡腦汁
關嘉敏早在 《福祿壽訓練學院》第一集就以女扮男裝殺入50強，她坦言為了首輪競賽造型花了不少功夫，並很開心獲一眾好友鼎力支持：「身邊好多朋友都好興奮、好願意去幫我，同埋專登搵人做咗件同嗰個人嘅招牌Look 一模一樣嘅衫，成本都高，但我冇理、因為只係想一心做好件事。」