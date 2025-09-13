《女神配對計劃》關嘉敏結局淚告白！心痛剖白與細John關係 9字真言玄機惹網民揣測？
關嘉敏淚崩剖白 9字真言暗示悲劇結局
在即將播出的大結局預告中，關嘉敏為迎合細John，特意安排餐廳約會，更親手炮製對方曾在網上分享的創意甜品「杜拜朱古力芒果糯米飯雪糕」，盡顯心思。然而，當她準備與細John深入探討二人關係時，氣氛急轉直下，Carman情緒瞬間崩潰，轉身強忍淚水，坦言：「呢個傾偈唔想喊」。她幾經掙扎後才緩緩道出：「其實我尋日同你傾完偈，我都唔開心咗成晚…我係好痛。」最令人揪心的是，她擠出笑容說出這番話，更觸動了細John。細John見狀亦感傷心，並主動道歉，認為是自己不夠成熟才傷害了她，但Carman卻回應：「我覺得冇對與錯，我最唔開心係我明你…最慘係我明你。」這句充滿無奈的剖白，讓二人的最終關係蒙上了一層厚厚的迷霧。
關嘉敏狠評Matthew似AI 親手DIY頸鏈勁有心
相較於與細John的虐心約會，關嘉敏與另一位追求者黃家俊（Matthew）的最後約會則顯得充滿矛盾。Carman竟安排了室內遊樂場的「空中鋼索」及「波波池」約會，直言是想測試對方是否真的「零情緒」。過程中，Matthew即使畏高，表情依舊平淡，令Carman忍不住狠評：「我覺得你有少少似AI架講真。」雖然Matthew多次直接表達愛意，希望Carman考慮自己，但Carman仍感猶豫，擔心會傷害對方。儘管如此，Carman卻花費數小時，在黑色暴雨警告下走遍深水埗，親手製作一條「燈燈燈凳」頸鏈作為禮物，回應男方曾說過的爛gag，這份極具心思的禮物，又似乎暗示Matthew在她心中並非毫無位置，令她的最終抉擇更加撲朔迷離。
Eddie戴面具模仿情敵 卑微舉動惹網民心痛
節目中另一條感情線亦同樣牽動人心，林堡熙（Eddie）在與葉蒨文（Sophie）的海邊約會中，突然拿出情敵GM的面具戴上，並說：「冇呀，想試吓喺佢嘅視角望吓你。」這個卑微又心酸的舉動，讓Sophie當場感到「好難受」，並立即安慰他不需要與人比較。Eddie無奈表示：「我好想感受Sophie望GM嘅眼神，一次都好吖…」這個畫面讓無數觀眾為之動容。雖然這段關係看似無望，但Eddie在約會中與Sophie拍下了專屬二人的即影即有，總算圓了他一直渴望的「二人約會照」，他事後坦言感到「有啲釋懷、有啲開心、有啲圓滿」，為這段求而不得的感情劃上一個遺憾又唯美的句號。
網民一面倒心痛Eddie 留言洗版：你值得更好
雖然關嘉敏的抉擇是大結局最大懸念，但Eddie的深情舉動卻意外成為網民的討論焦點，輿論幾乎一面倒地表示心痛。大批網民湧入討論區留言洗版，直呼Eddie的行為讓人看得太難受：
「讓人很心酸」
「心痛Eddie」
「Eddie 你值得更好的」
「明知結局，但仍然想感受一下被愛嘅感覺」
不少觀眾認為，Eddie在感情中的不自信與卑微，真實地反映了許多人的內心，因此他的舉動特別容易引起共鳴，紛紛為他打氣，希望他能找到真正懂得欣賞他的人。