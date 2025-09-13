《女神配對計劃》關嘉敏結局淚告白！心痛剖白與細John關係 9字真言玄機惹網民揣測？

TVB配對節目《女神配對計劃 最後告白》將於周日（14日）晚迎來大結局，全城焦點落在女神關嘉敏（Carman）的最終選擇上。在最新預告中，Carman與姜卓文（細John）進行最後約會，豈料她還未正式開口已情緒失控，強忍淚水訴說心聲，場面極度虐心。她向細John拋下一句「我最唔開心係我明你」，這句充滿玄機的9字真言，究竟是告白還是告別？