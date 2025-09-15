關嘉敏《女神》淚崩拒愛筍盤Matthew！ 慶功宴被突襲強吻 劇情神反轉嚇窒全場
慶功宴直播劇情神反轉 Matthew突襲強吻Carman
昨晚一眾女神及勇者齊聚慶功晚宴直擊大結局，氣氛本已相當高漲，而在梁敏巧（Maggie）的IG直播期間，劇情更推至高峰。當時一眾幕後人員及女神們不斷起哄，要求在節目中被Carman拒絕的Matthew有所表示，最終Matthew鼓起勇氣錫了Carman一啖，現場瞬間爆出震耳欲聾的尖叫聲。原本已相當害羞的Carman被這突如其來的舉動刺激到不知所措，尷尬得在派對現場四處奔跑「解窘」，與節目中忍痛拒絕的決絕模樣形成強烈對比，戲劇性發展令這對CP的後續充滿懸念。
Carman剖白拒愛Matthew原因 賽後改口風：依家黃燈
節目中，Carman強忍淚水對Matthew說出「一個對的人錯嘅時間」，並坦承不選擇對方的原因，場面令人動容。她當時解釋：「Matthew我好多謝你，雖然你性格同我相差好遠，但我好多謝你，你會不斷去陪我笑、去陪我做所有嘢…我知道你真係筍盤，但我覺得唔可以對你咁唔公平，因為我知道我個心喺第二個度。」然而，賽後Carman接受訪問時態度似乎有所軟化，她表示節目不應是結尾，更暗示向Matthew開綠燈：「依家黃燈，等候中。」至於曾一度傾心的細John，Carman則決心將對方歸類為朋友，認為這是最好的結局。
三對CP配對成功 Kris肉緊咀Yuki 阿Matt再做公主抱
大結局共誕生三對成功配對的CP，慶功宴上同樣成為焦點。林俊其（Kris）與羅毓儀（Yuki）這對「Puppy Love」CP在眾人起哄下被要求「錫錫謝票」，二人起初極度害羞，但在Sophie及Carman推波助瀾下，Kris最終捉實Yuki上演一幕肉緊嘴對嘴，令全場氣氛沸騰。另一邊廂，梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）亦被要求重現「愛的公主抱」，Matt再度發揮「體能擔當」本色抱起Maggie任影唔嬲。Maggie事後亦為自己在節目中遲遲未轉身解畫：「因為嗰陣我個腦一片空白…我都要消化吓。」
網民千字文力撐Maggie 落選四子組男團L4自嘲
節目播出以來引起網民極大迴響，不少觀眾都相當投入。成功配對的Maggie透露收到大量網民支持，她感動表示：「好多網民都會打千字文同我講加油，好關心我…節目上我講過嘅一字一句，佢哋都（會）記得。」可見觀眾對各CP的發展都非常上心。至於最後未能抱得女神歸的細John、Matthew、Jacob及Eddie，則發揮搞笑本色，笑言可以憑顏值組成新男團「L4 (Lonely Four)」，在失落中玩自嘲，為節目畫上搞笑句號。