關嘉敏《女神》淚崩拒愛筍盤Matthew！ 慶功宴被突襲強吻 劇情神反轉嚇窒全場

戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》昨晚（14日）圓滿落幕，當中關嘉敏（Carman）在節目中含淚拒絕「筍盤」黃家俊（Matthew）一幕，令無數觀眾心碎；豈料劇情在慶功宴上竟有驚人反轉，Matthew在眾人起哄下突襲親吻Carman，嚇得女方當場心亂如麻滿場跑，究竟這對「厘米CP」的關係是否仍有轉機？