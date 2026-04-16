女神配對計劃2｜35歲阮嘉敏事業得意情場失意？自認工作狂 嗜好竟是洗碗做家務！
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年初憑內地微短劇人氣急升的阮嘉敏（Mandy），今日宣布加入《女神配對計劃 2》！事業得意的她，原來已單身長達一年半，更自爆是事業型女性，容易因工作忽略另一半。但令人意想不到的是，這位女強人的嗜好竟是做家務和洗碗，賢慧一面大公開，究竟是哪種男生才能打動這位潛力賢妻的心？
《女神配對計劃 2》女神名單曝光 阮嘉敏成焦點
無綫今日正式公布《女神配對計劃 2》五位女神名單，憑微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》在內地爆紅的35歲阮嘉敏（Mandy）赫然在列，成為E人（ENFP）代表之一。官方資料顯示，她身高163cm，曾有4次戀愛經驗，但已單身一年半，似乎在事業與愛情之間尋求平衡。
阮嘉敏承認事業型：易因工作忽略另一半
在官方公布的「戀愛特點」中，阮嘉敏坦白承認自己是「事業型，容易因為工作而忽略另一半」，這番剖白似乎解釋了她單身已久的原因。在事業上衝鋒陷陣的女強人形象背後，可能藏著對愛情的渴望與無奈。這次她決心參加配對節目，是否意味著她已準備好在生活中為愛情留出更多空間，令人期待她的轉變。
阮嘉敏賢妻潛質大爆發 嗜好係做家務
與事業型女強人形象形成強烈對比的，是阮嘉敏極度居家的嗜好。資料中列明她的擅長及嗜好竟是「做家務、洗碗」，賢慧特質即時顯現！除此以外，她還有玩籃球機、與公仔傾偈、砌Lego等動靜皆宜又帶點童心的興趣。這種既能在外打拼，又懂得持家的反差感，讓她瞬間成為網民眼中的「賢妻之選」，潛力無限。
網民封為賢妻之選：邊個男人娶到係福氣！
阮嘉敏「愛做家務」的賢慧特質曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚：「事業成功又肯做家務，呢種老婆邊度搵？」、「娶到Mandy真係三生有幸！」、「工作狂但又愛洗碗，呢個反差好正！」。不少網民表示，希望她能在節目中找到一個懂得欣賞她事業心，又能享受她溫柔一面的好男人，祝福她能事業愛情兩得意。