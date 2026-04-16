女神配對計劃2｜35歲阮嘉敏事業得意情場失意？自認工作狂 嗜好竟是洗碗做家務！

年初憑內地微短劇人氣急升的阮嘉敏（Mandy），今日宣布加入《女神配對計劃 2》！事業得意的她，原來已單身長達一年半，更自爆是事業型女性，容易因工作忽略另一半。但令人意想不到的是，這位女強人的嗜好竟是做家務和洗碗，賢慧一面大公開，究竟是哪種男生才能打動這位潛力賢妻的心？