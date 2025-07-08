女神配對計劃｜17秒預告疑洩露首輪淘汰者名單 勝出者可與女神同房過夜
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經過前幾集的相處和考驗，TVB戀真人騷《女神配對計劃》即於下集迎來最緊張刺激的首輪淘汰戰，而這次短短17秒的預告片段，竟然被眼利的網民挖掘出大量隱藏資訊，甚至推測出可能被淘汰的參賽者名單，令觀眾對下集的首輪淘汰戰更加期待。
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網民化身偵探推測淘汰名單
預告片段一開始是展示Camping的Top Shot，隨後是進級的求愛勇士以組隊形式參與「女神扯大纜」遊戲。按照賽制，經過三角枱約會後，應該有13名求愛勇士成功進級，但預告中除了主持人外只有12位男士，而且大量網民發現梁敏巧組別的成員並非穿著同色衣服，反而像「雜牌軍」般混雜，懷疑該組有人被淘汰，需要其他組別成員補位。
四位高危被淘汰勇士
透過分析參賽者身上的顏色T恤以及誰人缺少大頭特寫鏡頭，網民成功推選出四位高危被淘汰的勇士：Sophie組的林堡熙（Eddie）、梁敏巧組的余國華（Andy哥）和十優醫生譚品堯，以及羅毓儀組的海淦清（T.Max）。
勝出者獲與女神同房過夜特權
最令觀眾震撼的消息，是主持人林盛斌在預告中宣布的驚人獎勵機制：「今日成績表現最好嗰五位男士，係可以同你嘅女神單獨同房過夜嘅！」這個消息立即在小紅書引起轟動，特別是曾展望（GM）與Sophie的CP組合無疑是最受關注的一對。
曾展望葉蒨文CP成焦點
「GS CP」（曾展望GM+葉蒨文Sophie）的粉絲們紛紛開始為GM集氣，務求讓他能夠獲得與Sophie單獨相處的機會。有留言表示，「下星期太刺激了」、「GM加油，絕不能讓Sophie跟別人過夜喲」、「GS合體就是熱度」等，顯示觀眾對這對CP的支持度極高。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期