女神配對計劃｜17秒預告疑洩露首輪淘汰者名單 勝出者可與女神同房過夜

經過前幾集的相處和考驗，TVB戀真人騷《女神配對計劃》即於下集迎來最緊張刺激的首輪淘汰戰，而這次短短17秒的預告片段，竟然被眼利的網民挖掘出大量隱藏資訊，甚至推測出可能被淘汰的參賽者名單，令觀眾對下集的首輪淘汰戰更加期待。