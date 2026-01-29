女神配對計劃Matthew自爆年薪7位數打7份工 收藏百萬電單車仍稱「一般家庭」
《女神配對計劃》播出後，有米i-banker黃家俊Matthew憑住條件優越贏得觀眾激讚，雖然最終未能抱得美人歸，但佢嘅筍盤本色依然令人印象深刻！最近Matthew接受內地博主跟拍一日行程，竟然自爆年收入達7位數，仲話自己同時打緊7份工，但依然謙稱「一般家庭出身」，呢個反差真係令人大跌眼鏡！
Matthew自爆年薪7位數同時打7份工
片中Matthew毫不避諱咁介紹自己嘅收入狀況，直認年薪有7位數，職業包括投行工作、會計師、上市公司董事、大學講師，仲要幫手打理屋企嘅冷氣工程公司，總共7份工作。佢解釋呢個安排係因為「一般家庭出身，唔係富裕家庭，要拼搏搵多啲錢，改善屋企生活」，呢種謙遜態度同佢嘅實際收入形成強烈對比，令人對佢嘅背景更加好奇。
車房收藏至少5架電單車展現財力
Matthew仲帶博主參觀佢收藏電單車嘅車房，入面擺咗至少5架電單車，場面相當壯觀。其中一架2008年限量款Ducati最為矚目，據Matthew透露呢架車推出時要百幾萬，而家都要六七十萬，單係呢個收藏已經展現出佢嘅雄厚財力。車房內其他電單車雖然未有詳細介紹，但從數量同品質嚟睇，Matthew嘅興趣投資絕對唔簡單。
節目後人氣不減繼續受關注
雖然喺《女神配對計劃》中Matthew未能成功配對關嘉敏Carman，但佢嘅表現依然贏得觀眾正評，呢次接受內地博主跟拍更加證明佢嘅人氣依然不減。Matthew喺節目中展現嘅紳士風度同優越條件，令佢成為唔少觀眾心目中嘅理想對象，即使配對失敗都無損佢嘅魅力。
網民熱議Matthew真實身家背景
呢段跟拍片段曝光後，網民紛紛熱議Matthew嘅真實身家背景。有網民留言「7份工7位數年薪，呢個係咩概念」、「一般家庭出身都可以咁有錢，真係要學習下」、「Matthew真係好謙虛，明明條件咁好都話自己一般」。亦有網民質疑「同時做咁多份工真係做得嚟？」，對佢嘅工作安排表示好奇，討論度相當之高。
