女神配對計劃Matthew自爆年薪7位數打7份工 收藏百萬電單車仍稱「一般家庭」

《女神配對計劃》播出後，有米i-banker黃家俊Matthew憑住條件優越贏得觀眾激讚，雖然最終未能抱得美人歸，但佢嘅筍盤本色依然令人印象深刻！最近Matthew接受內地博主跟拍一日行程，竟然自爆年收入達7位數，仲話自己同時打緊7份工，但依然謙稱「一般家庭出身」，呢個反差真係令人大跌眼鏡！