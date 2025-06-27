女神配對計劃第4集｜63歲Andy哥霸氣式追求梁敏巧 大騷體能驚現「天外飛釘」
女神配對計劃第4集｜63歲Andy哥背景起底 年薪200萬富翁成功「復活」換走小鮮肉
Andy哥驚喜復活 小鮮肉出局真相揭曉
由於第三集尾的預告精華劇透了在海選時被淘汰掉，身家過億、年薪超過200萬的余國華（Andy哥）「復活」，並會取替來自烏茲別克的小鮮肉榮嘉爾（Jay），事件隨即在網絡引發熱討！今集，製作組將終極揭曉榮嘉爾出局真相，原來榮嘉爾因為簽證問題未能前往香港，令Maggie被逼忍痛放手、並改為選擇曾在海選時約定會再見面的Andy哥。
Andy哥霸氣追問梁敏巧 八字真言成焦點
強勢回歸的Andy哥，在三角枱表現進擊，當他獲得與Maggie對話機會時，即「霸氣哥」上身，瘋狂追問Maggie在海選中為何撳完燈又熄番燈，被逼到埋牆的Maggie坦白回應：「因為開頭我覺得你都係好Man嘅人，但我哋年紀都有啲差距…所以好驚我哋溝通唔到。」之後Andy哥再追問Maggie最後為何突然想通，Maggie即拋出「八字真言」回應，想知「八字真言」是甚麼，就要密切留意節目。
回合遊戲笑料不斷 Andy哥體能展現驚人一擊
之後Andy哥反客為主，繼續「霸氣哥」上身「命令」Maggie：「你做開《東張》成日訪問人吖，我畀你訪問我一個問題，我一定講真話架！」嚇得Maggie猛叫Andy哥「輕鬆啲」！ 之後Maggie順應「哥」兒，戰戰兢兢問對方與年紀相差很遠的女友會否有溝通問題，Andy哥的答案最終竟令全場陷入Dead air，更要勞動主持林盛斌（Bob）「救場」拯救無言的Maggie，到底Andy甚麼答案有如此大「威力」，更遭花生團的江美儀斷言：「死啦，我覺得似阿爸同女傾計」。
Andy哥除了「霸氣bite」夠搶，他在回合遊戲中的表現亦相當啜核！今集回合遊戲分別是「口味」、「生活」及「男友力」，除了第一回合，另外兩個回合均為動作題，「生活」的考驗題目為揼釘、「男友力」則是要公主抱梁敏巧兼鬥做深蹲，齋聽都腳軟。
這兩場儼如「體能之巔」的回合考驗進行期間笑料百出，先說揼釘考驗，為了展示Man爆一面及「我贏梗架喎」這個超猛精神狀態，Andy哥不但不戴手套便上場、更一埋位已擸高衫袖大力一擊，卻因用力過猛驚現「天外飛釘」、險象橫生，令全場即時爆笑；之後Andy哥獲重賽機會，這次雖然沒有「飛釘」，但卻因用力過度令鐵釘變形，手力相當驚人！