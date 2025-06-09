女神配對計劃｜Babyface終於出場！網民分析3大原因覺得Babyface幾襯梁敏巧

戀愛真人騷《女神配對計劃》為TVB五大女神梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，在最新一集中，曾公開力追梁敏巧的Babyface終於出場，極速引起網民熱議！