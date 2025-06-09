女神配對計劃｜Babyface終於出場！網民分析3大原因覺得Babyface幾襯梁敏巧
《女神配對計劃》網民列3大原因覺得Babyface幾襯梁敏巧
1. Maggie外表太成熟冇人揀
《女神配對計劃》首集播出，不少網民都指梁敏巧外表太成熟，唔似只得30歲，令男士們都卻步，寧願揀32歲的李芷晴和葉蒨文，因此為節目效果梁敏巧都一定要揀Babyface：「我覺得梁小姐喺咁多個之中係比較成熟，如果佢連Babyface都唔揀嘅話，真係拎白果而回」、「梁個樣唔似30，話佢再大10年我都信」、「對比其他女神直頭阿姨咁」、「宜家先知佢30， 一直以為40路」等。
2. Babyface夠專一
網民更大讚Babyface一直堅持追求梁敏巧，好專一。睇翻Babyface是在去年10月TVB節目《呃錢》中登場，之後他更揚言要在30日內追到梁敏巧，只係最後被梁敏巧開腔婉拒，但現在又捲土重來。
3. Babyface年薪原來有36萬
節目中更介紹Babyface原來有36萬年薪，令網民都好驚訝，更因此認為Babyface同梁敏巧十分合襯。
「Baby Face」黃駿濠繼續追梁敏巧
Babyface早前被梁敏巧狠派「檸檬」，不過Babyface唔死心，繼續現身《女神配對計劃》面試。Babyface一開口就直認不諱，話自己目標單一：「我希望追到梁敏巧！」佢喺面試時多次表態，甚至懇求「希望梁敏巧可以重新考慮我」。
主持問佢萬一梁敏巧再拒絕，會唔會轉向其他女神，Babyface即刻反問：「係咪咁絕情？」不過佢都大方承認，如果真係再被拒，佢會「Move on」，而第二人選係關嘉敏，因為佢鍾意比自己年紀細、需要保護嘅女仔。最後更唱出《黑玻璃》，兼將歌詞最後一句改成「情路背後藏 Maggie」，明顯係向梁敏巧示愛！
梁敏巧踏入30歲：尋覓到我如意郎君
「東張女神」梁敏巧在她的30歲生日那天，於社交平台IG上分享了一系列美麗的照片，並配上了她對於踏入30歲的感想。「願我的多變不會變～願我繼續對世界好奇～願我爆job 爆show，願我能夠尋覓到我的如意郎君～（重點）30歲是個美好的年紀～為自己喜歡的職業努力～知道自己喜歡和甚麼人相處～找到自己喜歡的打扮～」。從她發布的照片中可以看到，梁敏巧穿著一件低V吊帶裝，展現了她完美的身材，特別是她的豐滿上圍，非常搶眼。
Babyface港男聯手林作 30日內媾東張女神梁敏巧
去年10月，TVB節目《呃錢》中登場而成為全城熱話的「Babyface」黃先生，昨晚（27日）同「抽水王」林作又有新搞作。兩人一起拍片，揚言將會展開求愛大作戰，務求Babyface港男在30日內媾到女神梁敏巧！林作在IG上傳了一段短片，並留言指：「各位，Babyface 今晚同我見面，話我知自從東張Maggie @maggiemanhau 梁敏巧訪問完佢後，佢就深深地被佢吸引，決定要在30日內，令Maggie答應同佢7街訓…唔係，係7街約會！明天開始，倒數開始！究竟能否抱得美人歸？拭目以待！ Babyface，加油！#babyface追東張Maggie30日大挑戰」
大開黃腔列出2大心動原因
片中可見林作與「Babyface」黃先生一起坐在車內，林作更表示很榮幸能夠見到Babyface先生。「Babyface」黃先生在片段中揚言要媾到女神梁敏巧，更大開黃腔列出2大心動原因：「我貪佢溝夠高，我鐘意佢教瑜伽！（做咩啊！瑜伽有乜好處啊？）多姿勢（仲要好柔軟添！）」。
林作最後就建議「Babyface」黃先生先減減肥，但「Babyface」黃先生就表示：「我唔想減肥，因為我驚我減咗，好多人鐘意我，我會花心，對Maggie唔公平」。
女神梁敏巧：邊襯得起你
女神梁敏巧亦有留意林作與「Babyface」黃先生拍片內容，今日亦在IG回應：
你咁健談又咁自信，仲有Baby face咁有市場，邊襯得起你，你都係搵返個比我更優秀嘅女仔把啦！