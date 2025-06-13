女神配對計劃｜阿Bob被狠批抽羅毓儀水！梁敏巧疑玩報復獲網友勁讚有義氣
廣告
TVB《女神配對計劃》近日播出後，極速引起網民熱討，有網民就翻出早前五位女神同主持人Bob林盛斌一齊上《大師兄ThankYouVeryMuch感謝祭》（獎門人）玩遊戲的片段，狠批阿Bob抽Yuki（羅毓儀）水！
《女神配對計劃》Yuki被Bob強行錫面
有網友貼出阿Bob在節目中先後同Yuki及Maggie（梁敏巧）玩「夾多士」的片段，痛斥阿Bob強吻Yuki面珠抽水，同時又勁讚Maggie以頭用力撞Bob，為Yuki出氣：「呀Bob擺明抽Yuki水啦！正仆街！本來我對Maggie係冇咩特別感覺，睇埋佢同Bob玩就覺得佢好似幫Yuki報仇咁！出返啖氣！」
網民認同：Bob擺明抽Yuki水啦！
有不少網友認同指：「Yuki個樣睇得出當時勁驚」、「I agree 仲有嗰個轆嚟碌去嗰個」、「我都覺得呀Bob擺明抽Yuki水啦！佢同Bob玩Maggie好明顯好似幫Yuki報仇，出返啖氣！」、「哈哈哈，當時睇緊嗰陣我都有呢個感覺，覺得敏巧係專登整返阿Bob」、「或者佢係想快過bob頂個頭埋去，等佢轉唔切個嘴埋黎，防止抽水，聰明！」
「障礙賽」環節Bob胸壓Yuki變人肉三文治
此外，有網民提到玩「障礙賽」環節時，Yuki亦慘被Bob抽水，睇翻節目片段，當時Yuki正同Sophie（葉蒨文）相擁在一起準備轆過障礙，Bob突然撲到Yuki身上，攬實兩人一齊轆，令Yuki被兩人夾實，變成「人肉三文治」，Yuki背後更同Bob心口完全貼在一起，轆過去時，與被壓在最底下的Sophie同樣露出痛苦表情。
即時重溫「夾多士」遊戲片段，由1:35開始：
仲有「障礙賽」遊戲片段，由3:57開始：
-
《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
撰文：東方新地圖片來源：TVB、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期