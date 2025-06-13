女神配對計劃｜阿Bob被狠批抽羅毓儀水！梁敏巧疑玩報復獲網友勁讚有義氣

TVB《女神配對計劃》近日播出後，極速引起網民熱討，有網民就翻出早前五位女神同主持人Bob林盛斌一齊上《大師兄ThankYouVeryMuch感謝祭》（獎門人）玩遊戲的片段，狠批阿Bob抽Yuki（羅毓儀）水！