《女神配對計劃》首周人氣大比拼：5位女神IG增長全部輸畀曾展望！

《女神配對計劃》播出後引起不少討論，參賽者及一眾女神的關注度都大幅提升，5位「女神」在 IG Follower 也有顯著增長，今次編輯部就根據節目播出後4天一眾參加者的IG 粉絲增長幅度進行分析，到底誰是人氣王、邊個暫時在谷底！？