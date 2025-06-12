《女神配對計劃》首周人氣大比拼：5位女神IG增長全部輸畀曾展望！
女神篇人氣比拼篇：葉蒨文短短四日成焦點
《女神配對計劃》播出後，五位女神在Instagram上的關注度均有顯著提升，根據數據分析，葉蒨文（IG：sophieysm）無疑是最大贏家。從6月5日至6月12日，她的IG粉絲從184,769增長至189,141，短短四日內淨增4,372名followers，成為五位女神中增長最多的。葉蒨文在節目播出後仍然連日出Post分享心情，成功吸粉無數，暫列5女之首，不過原來節目另有贏家（詳見下文分析！）。
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李芷晴、關嘉敏新增Fans 超過二千人
緊隨其後的是李芷晴（IG：step_bysteple），其粉絲增長達2,687，位列第二。關嘉敏（IG：carcar.carman）以2,401的增長排名第三，表現同樣不俗。相比之下，羅毓儀（IG：yukyukyukee）和梁敏巧（IG：maggiemanhau）分別增長1,057和792，增幅較小，估唔到《東張女神》在Babyface再度現身下關注度排列榜尾！
曾展望IG follower增長破萬關注度一鳴驚人
在追逐女神的參賽者中，宣傳期間一直保密未有介紹的曾展望（IG：randalgmm）可謂一匹黑馬，其IG粉絲增長遠超其他對手。從6月5日的18,849到6月12日的29,528，曾展望在4日內新增10,679名粉絲，增長幅度驚人，甚至比所有女神的增長都要高，他在節目中的表白過程極具話題性，成功吸引大量關注！
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姜卓文風頭慘被掩蓋 Babyface 20秒預告狂吸關注
相比之下，其他參賽者的增長相對平淡。姜卓文（IG： johnjrchiang）新增525名粉絲，位列第二，但與曾展望的表現差距明顯，至於「一集玩完」被李芷晴放棄的藝人周嘉全（IG：SkinChow）雖然在節目播出後得到不少同情分，但粉絲增長只有約100人，總Follower只有7,510，受惠於本輯節目的關注度似乎已經到此為止，反而在片尾下集預告出現不到20秒的「梁敏巧狙擊手」Babyface（IG：babyface_hk）得到111位新增粉絲，增幅少但係潛力不可小覷！
阿Bob透露《女神配對計劃》已拍攝浪漫Camping環節
《女神配對計劃》全輯12集，播放歷時三個月，據知目前已經拍攝了參賽者與女神「兩日一夜Camping」的環節，主持阿Bob預告接下來發展會出乎意料，女神的人氣格可急升急跌，第一星期的粉絲增長表現並非未來指標，葉蒨文憑藉4,372的粉絲增長，成為女神中的「人氣王」，其實早在節目宣傳期間，葉蒨文也是最落力隔日出Post的女神，出乎意料的是曾展望以10,679新增粉絲跑出，增幅驚人，絕對是參賽者中的焦點。未來幾集，誰還能延續這股熱度？可以拭目以待！
《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年