女神配對計劃｜陽光型保險經紀Isaac背景起底 4年前已亮相TVB另一節目
廣告
在《女神配對計劃》中，陽光型保險經紀劉偉強（Isaac）對女神李芷晴火力全開，表現積極進取，雖然未必合乎所有人口味，但其實Isaac私下多才多藝，4年前早已亮相TVB另一真人騷節目！
陽光型保險經紀劉偉強Isaac超進取
李芷晴的三位追求者之中，屬陽光型保險經紀Isaac最為進取，全程火力全開。當內向的Jacob陷入Dead Air時，Isaac即時「執漏」，不但主動向李芷晴發問，更不忘大拋自己對她的了解，問的問題又貼心又識氹，手段之高明令人佩服，然而太積極未必人人受落，反而令李芷晴坦言扣分：「Isaac 嗰種 Aggressive 又唔係咁舒服，會有少少扣分。」
而在「膊頭測試」環節亦相當爆笑，三位男生要接受李芷晴蒙眼觸感挑戰，感受誰的膊頭最「好瞓」。夠曬進取的Isaac，即使外表自信，當下竟也忍不住緊張到「震過貓王」，完全暴露真性情。
科大畢業 曾參加TVB配音課程
Issac於4年前曾參加TVB《好聲好戲之聲級學堂》課程招募，拍片自我介紹透露自己是科大畢業、土生土長的香港人。他表示正因如此，更希望有機會向一班專業配音員學習。當時他更即場示範模仿胖虎的聲線，令場面一度尷尬又惹笑。
《好聲好戲之聲級學堂》超過300名青年報名，從中挑選100名學員入圍，並於2021年8月開始接受配音的基礎訓練。在第二階段，入選的100位學員中將再挑選出20位學員，接受一系列的專業配音課程，Issac亦成為20位學員其中之一！
私下熱愛戶外活動 打籃球遊艇樣樣啱
Isaac平日熱愛戶外活動，經常在社交平台分享打籃球、出海等生活點滴。他不時與朋友相約打波，更鍾情坐遊艇出海，享受陽光與海風，展現陽光活力的一面。
圖片來源：TVB、YouTube@Wai Keung Lau、IG@isaac_milklau資料或影片來源：原文刊於新假期