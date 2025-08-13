女神配對計劃｜曾志偉宣布開拍第2季 網民提3大改善方法 竟要求取消1環節？
TVB綜藝《女神配對計劃》自播出以來收視口碑齊收，深受觀眾喜愛。日前曾志偉宣布節目將開拍第二季，立即引發熱議，不少網民紛紛提出改進建議，更點名多位心目中新「女神」，期待節目升級回歸！
女神配對計劃｜網民建議3大改進地方
1 | 取消算命師
不少網民對節目安排算命師坐鎮表示反感，認為新一季應該讓女神憑自身直覺及與參賽者的相處經驗作決定，而非依賴面相或命理批算。有留言直言：「其實我對於有某算命師坐鎮有點反感，咩睇人面相、命𥚃有陰暗位…係咪如果一對戀人明天結婚，算命師話唔可以雙宿雙棲，咁佢哋仲要結婚嗎？」亦有人批評：「咪就係，呢啲神棍成日搞屎人。」
2 | 可以減少遊戲環節
有網民就認為可以減少遊戲環節，多加女神們和參賽者真誠對話的環節，而且應該給予女神更多機會去深入了解各位參賽者：「我覺得可以取消三角枱，好似dating咁，俾每個人去認識大家。同埋唔一定要入組， 心儀果個點都會主動心儀女仔」、「好似玩嘢王咁，整蠱佢哋，雙方唔知情況下先考驗到大家」、「唔好再集集玩遊戲啦，好煩，同埋我唔想成日睇低胸短裙，我只想睇相處真誠對話嗰啲」等。
3 | 給機會被淘汰參賽者
網民亦認為可以參考韓國戀愛綜藝，給機會已經被淘汰的參賽者一次機會，讓他們能夠有機會接觸其他女神：「我認為被人foul走既男士，會唔會俾多次機會，入去其他女士既組別」、「大兜亂兜得太遲」、「入組好局限」等。
網民提名多位女神郭柏妍最高呼聲
此外，不少網民建議新一季加入更多女神參戰，其中以郭柏妍呼聲最高；陳懿德、倪嘉雯、游嘉欣、劉穎鏇、廖慧儀、戴祖儀及陳星妤等亦榜上有名，成為觀眾熱切期待的人選。
