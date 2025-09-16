女神配對計劃｜年薪百萬律師Matt成功配對梁敏巧 Q&A親揭因1契機心動
Matt深情IG放閃甜蜜CP名引爆話題
配對成功後，Matt隨即在IG撰文分享心情。他不僅公開感謝Maggie，更逐字逐句表達出對兩人緣分的珍惜。他提到因為Maggie的選擇，二人才能走到一起，更感激對方願意慢慢打開心扉。文字中充滿溫柔體貼，令網民齊聲羨慕。
Matt更提到二人有了專屬的CP名「M&M」，象徵甜蜜與契合。雖然兩人暫時未正式成為男女朋友，但Matt將這份結果定義為「心靈契合」，同時引用歌曲歌詞，寄望未來「好好灌溉」這段感情。這種誠懇的態度獲得大批網民力撐，留言大讚他浪漫又有內涵。
拍Q&A回應網民 高EQ親揭身高
Matt早前於YouTube上載Q&A短片，自爆身高僅168至169公分。當被問到會否介意與Maggie身高相近時，他高EQ回應，強調身高無法改變，反而更著重控制身形及對女朋友好。他直言最重要是自信，「如果對方唔介意，我就完全冇問題。」
拍拖以結婚為前提 因1契機喜歡上Maggie
Matt直言拍拖一向以結婚為前提，若稱對方為女友，已是理想對象。他坦言單身時曾試用交友軟件，但未因此成功拍拖。至於對Maggie的好感，Matt指最初心儀的是Steph，但相處後發現Maggie堅強獨立、故事豐富，並曾在節目中主動替他更正錯誤，令他當場心動。
全心全意對Maggie好 堅持1原則
Matt在Q&A中表示在節目中，無論有對手與否，自己都只有一個信念，就是「唔可以hea Maggie」，所以自己都會盡心盡力對對方好。Matt表示自己愛情觀非常堅定：「我覺得就算拍咗拖、結咗婚，唔代表你可以hea你老婆或者你伴侶，因為我覺得唔係驚對手，而係佢deserve你俾最好嘅嘢佢。」
爆紅律師筍盤背景 讀名校年入百萬
另一個備受關注的焦點，是Matt的學歷背景。他中學就讀於香港華仁書院，其後遠赴英國升學，並於布里斯托大學（University of Bristol）修讀法律學士。Matt再於University of Law攻讀碩士。畢業後從事法律工作，目前任職美國金融巨頭道富集團（State Street）的法律顧問，年薪過百萬，被形容為「絕對筍盤」。道富集團在國際金融界地位舉足輕重，託管資產總值超過46兆美元。
「震波律師」劉啟進海選即場騷肌
時間回到今年3月節目海選時，律師劉啟進（Matthew）表現原來十分突出！今年31歲的Matt職業為律師，曾經在英國工作超過10年，一開始參加節目原來最想認識李芷晴！Matthew夠曬搏， 即場除衫曬胸肌玩震波，之後都大唱《記憶棉》，不過就歌喉麻麻！
網民反應一面倒 大讚Maggie搵到寶
隨著Maggie與Matt成功配對，網上立即爆出大量祝賀，有人直呼「真係現實版偶像劇」，亦有人笑言「Maggie今次真係搵到寶」。不少人更留言大讚這段「M&M」戀曲甜得令人融化，期待他們日後發展會如何。