女神配對計劃｜年薪百萬律師Matt成功配對梁敏巧 Q&A親揭因1契機心動

TVB《女神配對計劃 最後告白》終於告一段落，30歲的Maggie最終揀選年薪過百萬的律師Matt，二人即成為全場焦點的新CP。日前，Matt更在個人YouTube頻道上載Q&A片段，大談戀愛觀之餘，亦親揭因一次契機而對Maggie心生好感！